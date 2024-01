El descargo de Milett tras quedar eliminada del Bailando por una cuestión de salud

Milett Figueroa tuvo que retirarse del Bailando 2023 por una lesión que le impidió continuar en la competencia por la exigencia física que requería. Su abrupta salida sorprendió a todos y desató un sinfín de hipótesis. En las últimas horas fue ella misma quien decidió hacer un descargo en redes para contar lo sucedido.

“Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imagine que una lesión en la cervical me podía dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van” comenzó el escrito que compartió en su cuenta oficial de Instagram, junto a un carrusel de imágenes con los momentos destacados del certamen y una captura de su cervical dañada.

“Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos, no me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble, me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros, se todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo!” expresó y agradeció también a Marcelo Tinelli, con quien se conoció en el programa y comenzó un romance.

“Me encantó conocerlos, aprendí y disfruté demasiado, me hubiera encantado seguir dándolo todo, para ver hasta donde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias a mi doctor, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar” concluyó.