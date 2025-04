El descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Canosa y la tajante decisión de Telefe

En los últimos días hubo un ida y vuelta muy picante entre la conductora de “La Peña de Morfi”, Lizy Tagliani y la periodista, Viviana Canosa. En ese marco, la polémica se desató en el último programa de la comunicadora, donde acusó a la humorista de aparentes abusos y trata de menores.

“Lo que dicen de mí es mentira, nunca tuve relaciones con una persona menor de edad, jamás estuve con una persona menor de edad, jamás estuve en ninguna red de pedofilia”, aseveró Lizzy en Radio Pop 1015.



“Se terminó, lo voy a resolver en la justicia hasta la instancia que tenga que llegar, no me interesa, hasta la última instancia que me da la justicia de la República Argentina y si es necesario voy a ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, sentenció.

Posteriormente, se refirió a la adopción de su hijo, donde afirmó: “Si vos sabés que yo soy capaz de coger a un pendejo tenés que salir y tenés que decir ¡no se lo den! ¡no se lo den! porque es pedófila, no tenés que decirlo ahora”.

La denuncia de Viviana Canosa

Luego del impactante editorial que brindó en su programa, dio más detalles de la denuncia contra Tagliani, donde la acusa de corrupción de menores y pedofilia.

En las últimas horas, se había hablado de un aparente bozal legal que la conductora de “La Peña de Morfi” habría mandado a El Trece. El abogado de la periodista explicó esa situación y la causa comenzará en Comodoro Py.

«No hay ninguna medida cautelar interpuesta. El canal no está notificado y nosotros tampoco», explicó el abogado de Viviana Canosa en Sálvese Quien Pueda. El letrado informó cuál es la situación: «Lo único que llegaron fueron tres cartas documento que no implica nada».

«Miércoles a las 9 de la mañana vamos a estar en la fiscalía denunciando todo lo que dijo Viviana hoy con nombres, apellidos y la prueba correspondiente», continuó el abogado de la conductora.

Además, Viviana Canosa reveló que hay famosos que se comunicaron con ella después de su editorial: «Un montón de las personas de las que yo hablé hoy, sin nombrarlas, me están llamando por teléfono. Hay mucha gente que se da por aludida».

Qué pasará con “La Peña de Morfi”

Marcela Tauro, por su parte, aseguró que a pesar de la presencia de la conductora en el programa el pasado domingo, peligra su continuidad. La panelista, Paula Varela, brindó más detalles al respecto.

“El canal están con los ojos puestos en lo que pasó con lo de Marley, el casamiento de Lizy, lo de Jey Mammón, lo de Cami Homs que tampoco gustó y me dicen que esta sería como la tercera mancha al tigre”, continuó Varela, explicando por qué Telefe tiene en la mira a Lizy.

“Perdón, pero me está llegando información. Aparentemente va a estar el domingo de Pascuas y después… es como una especie de retiro voluntario”, indicó Tauro.