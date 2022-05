El descargo de Germán Martitegui tras las críticas por ir a los Martín Fierro con fiebre

En medio de la ola de contagios de coronavirus en la televisión, se volvieron virales unas declaraciones de Germán Martitegui donde aseguraba haber ido a los Martín Fierro con fiebre. El jurado de Masterchef fue muy criticado por sus colegas, sobre todo luego de confirmarse el positivo de Mirtha Legrand y Jey Mammon.

La polémica comenzó cuando, en la puerta del Hotel Hilton, una periodista le preguntó cómo se sentía para la noche, a lo que el chef, en plena alfombra roja, confesó: «Tengo como 39 de fiebre, así que vine en una nube».

Frente a las repercusiones por sus dichos, el cocinero rompió el silencio y se expresó a través de su cuenta de Twitter. «Voy a decir esto una sola vez. El día del Martín Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral», explicó. «Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra», sentenció.

El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra 🏆 pic.twitter.com/6zE33WMORl — Germán Martitegui 🍳 (@germantegui) May 21, 2022