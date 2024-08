El descargo de Florencia Peña tras rumores de videos con Alberto Fernández

En medio de un torbellino mediático provocado por la difusión de imágenes comprometedoras entre el expresidente Alberto Fernández y la panelista Tamara Pettinato, la actriz Florencia Peña decidió romper el silencio para desmentir de manera categórica los rumores que la involucraban en un video similar.

La protagonista de la exitosa serie Casados con hijos utilizó el espacio de una entrevista en Perros de la calle, programa radial de Urbana Play, para defenderse ante las especulaciones que surgieron tras su reunión con el exmandatario en la Quinta de Olivos hace tres años: «No hay nada nuevo, no es que algo pasó», afirmó la actriz, haciendo hincapié en que los rumores sobre la posible aparición de un video suyo eran completamente infundados, según publicó Minuto Uno.

Atroz mentira

Peña fue contundente al negar la existencia de cualquier material audiovisual comprometiéndola con el exmandatario, acusado de violencia de género por la exprimera dama Fabiola Yañez. «Es una atroz mentira eso de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir», subrayó, manifestando su indignación ante lo que consideró una campaña de desprestigio.

En su descargo, la actriz también se permitió ironizar sobre la situación, aludiendo a aquellos que esperaban ver un supuesto video suyo. «El que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando las tres horas de cierre de los Juegos Olímpicos porque no hay ni video, ni foto, ni nada», expresó, evidenciando su malestar por la difusión de estas falsas noticias.

Y agregó: «De repente me encuentro con esta especie de m…, de balde de m…, que me tiran desde un lugar que no comprendo. No hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es que intentaron armar una foto como si fuera yo haciéndole un pete en el ascensor. No fui a la Casa Rosada, chicos. Fui a la Quinta de Olivos. Y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, háganla bien».

La actriz insistió en que toda esta situación no era más que una mentira fabricada para desprestigiarla y que, lejos de afectarla, se sentía fortalecida para continuar con su vida y su carrera, sin permitir que rumores malintencionados la desestabilicen. «Vienen contra mí, por segunda vez. Con el mismo tema, con el mismo esfuerzo. Es muy difícil luchar contra miles de cuentas fake», lanzó. Fuente: (Minuto Uno)