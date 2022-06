El descargo de Flavio Mendoza tras abandonar un programa: “Mi hijo no es un juguete”

Flavio Mendoza pasó por un mal momento durante una entrevista y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. El bailarín asistió a la cita pero debió retirarse luego de los reclamos que recibió por no asistir junto a Dionisio. “Mi hijo no es un juguete”, afirmó en su posteo.

Hay famosos y famosas que prefieren mantener a su familia alejada de los medios y otros que interactúan las 24 horas junto a sus hijos en las redes. Esta mañana, Flavio Mendoza tuvo una mala experiencia cuando fue invitado a un programa y tras no asistir con su hijo fue cuestionado por la producción y se retiró.

En su cuenta de Twitter, el reconocido bailarín defendió los derecho del pequeño de cuatro años y se mostró muy decepcionado por la situación: “Me invitan a un programa y casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y al no llevarlo los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui. Mi hijo va al jardín y trato que no falte tanto, ya que cuando viajo lo llevo conmigo”, comenzó su relato el artista.

Luego en su descargo, Flavio continuó: “Lo he llevado, ha hecho fotos para productos o las fotos conmigo de mi circo pero jamás de una forma de obligación.Es un niño de 4 años. Pensé que mi carrera, todo lo que he hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy, tendría un trato un poco más respetuoso hacia mí. Vuelvo a repetir mi hijo no es un juguete parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil”.

“Estas son las cosas que duelen como sociedad no cambiamos más no evolucionamos”, expresó Flavio Mendoza, quien también se mostró apenado porque al lugar que asistió fue junto a parte de su equipo. “Pobre mis artistas que quedaron maquillados y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno con miles de ensayos para hacer el mejor show”.

Finalmente, el bailarín sostuvo: “Yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad y si bien, es hijo de un artista soy como cualquier papá que quiere lo mejor para el un niño de 4 años. A mí no me respetes pero a mi hijo sí”.

