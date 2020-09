El desahogo de Nati Jota por la relación de su ex con Ivana Nadal: “Eras mi mejor plan, pelot…”

La influencer Nati Jota no aguantó más y compartió con sus seguidores un fuerte mensaje sobre la relación de su ex novio e Ivana Nadal.

Nati Jota tuvo que hacer frente a una noticia que la dejó en boca de todos. Su ex novio, el jugador de rugby Bruno Siri, comenzó una relación amorosa con Ivana Nadal, quien tenía muy buena onda con la influencer y muchos las consideraban amigas.

Desde que se conoció esta relación y empezó a ver fotos de ellos juntos, la influencer no pudo evitar compartir mensajes de consuelo y apoyó que la ayudan, de alguna manera, a seguir con su vida tras compartir dos años con él.

Seguramente Nati Jota tenga algunos días alegres y otros en los que se siento más triste. En las últimas horas, la influencer no pudo ocultar su fastidio por la relación de su ex novio con Ivana Nadal y decidió publicar un llamativo mensaje en Twitter.

“Eras mi mejor plan, pelotudo”, escribió en su tuit en la red social donde la siguen 921.500 personas. En un reciente vivo a través de Instagram, había asegurado que se “tomó a bien” la gran cantidad de fotos que circulan de Siri y Nadal.

“¿Qué puedo hacer? Yo no las quiero ver, no me interesa, pero me resulta imposible. Entonces tengo que tomármelo a bien”, había expresado vía Instagram.

“Me escriben muchos flacos, más de los que hubiera pensado. Pensé que la mina con el corazón roto les iba a dar cringe, pero no. Al revés. Lo que no sé es si quieren hacerse famosos o por ahí piensan que pasando por mi después se pueden cule… a Ivi Nadal”, había contado Nati Jota.