El cruce entre Ximena Capristo y Eliana Guercio

En el programa LAM, Ángel de Brito le dijo a Marixa Balli que Eliana Guercio la había “tratado de mentirosa” por un cruce que tuvieron cuando ambas participaron en “Patinando por un sueño”.

Entonces Marixa contó que Ximena Capristo también la había pasado mal por ese entonces por culpa de Eliana Guercio.

“En ese momento, todos estaban peleados con Guercio y yo estuve como 15 años peleada con ella. Nosotras al principio éramos amigas y se quedaba a dormir en mi casa porque vivía en Lanús, entonces se quedaba a dormir en Capital, en mi casa”, comenzó a explicar Capristo.

“Con Silvina Luna y ella éramos muy amigas pero bueno, después…nada, cosas que pasaron. ¡Ya está! ¡Son cosas que pasaron y ella tiene una familia! ¡Tengo buena onda! Fue una bolud…de una revista, cosas de laburo que a mí me molestó mucho porque éramos muy amigas. Me cag… un laburo y no me gustó eso, pero ahora tengo la mejor con Eliana”, recordó Ximena.

Eliana Guercio respondió

Eliana Guercio estaba mirando el programa y mandó un mensaje muy enojada: “Me quedé dos veces a dormir en lo de Capristo. Yo iba a cocinarles pizzas y yo no le cag. . . ningún trabajo”.

“Para mí ya pasó todo, no tengo nada en contra de Eliana pero en su momento nos peleamos y por algo fue. Pero yo, la verdad, que de la pizza no me acuerdo”, cerró Ximena Capristo. (NA)