EL CORTA PIE: UN CAMINO RURAL DESTROZADO Y UNA PELIGROSA TRAMPA PARA QUIENES TRANSITAN POR EL LUGAR

(Por Ciudad Noticias): Imágenes enviadas a la redacción de Ciudad Noticias dejan al descubierto el preocupante estado de un camino rural en la zona de El Corta Pie, partido de Saavedra. La calzada presenta importantes roturas, hundimientos y sectores profundamente deteriorados que representan un serio riesgo para quienes circulan por allí. Una situación que exige una respuesta urgente de las autoridades municipales.

Una imagen vale más que mil palabras. Y la fotografía que llegó a la redacción de Ciudad Noticias habla por sí sola: un camino rural visiblemente deteriorado, con una importante rotura en su superficie, desprendimientos de tierra y un profundo hueco que constituye un peligro para cualquier vehículo que transite por el sector.

La situación fue expuesta a través de material enviado desde la zona de El Corta Pie, en el distrito de Saavedra, y vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿en qué condiciones se encuentran los caminos rurales del distrito y qué respuesta se está dando desde el Municipio para garantizar su mantenimiento?

Lo que se observa no es simplemente un camino con algunas irregularidades. La fotografía muestra un deterioro considerable de la calzada, con sectores socavados que podrían provocar daños materiales, accidentes o situaciones de extrema gravedad.

LOS CAMINOS RURALES NO SON UN LUJO: SON UNA NECESIDAD.

Por estas vías circulan diariamente productores, trabajadores, familias y vehículos que necesitan trasladarse por distintos motivos. También son fundamentales para el acceso de servicios de emergencia y otras actividades esenciales.

No alcanza con hablar de mantenimiento vial si después existen sectores que presentan semejante nivel de deterioro. La seguridad de quienes transitan por estos caminos debe ser una prioridad y no una preocupación que aparezca recién cuando ocurre un accidente.

La pregunta es concreta y está dirigida a las autoridades del Municipio de Saavedra: ¿qué se está haciendo para garantizar que estos caminos sean transitables y seguros?

La imagen merece, como mínimo, una inspección inmediata, una adecuada señalización del peligro y una intervención que permita recuperar las condiciones de circulación.

Porque cuando un camino llega a presentar semejantes roturas, el problema deja de ser únicamente una cuestión de mantenimiento para convertirse también en un asunto de seguridad pública.

Desde Ciudad Noticias hacemos visible esta situación a partir del material recibido en nuestra redacción y consideramos necesario que las autoridades competentes brinden una respuesta concreta sobre el estado de este sector.

Esperar a que ocurra un accidente para intervenir no puede ser una opción.

Los caminos rurales también forman parte del distrito de Saavedra. Quienes viven, trabajan y circulan por ellos merecen condiciones dignas y seguras.

Las imágenes están a la vista. Ahora, lo que hace falta son respuestas y soluciones.

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