El consejo que le dio Oriana Sabatini a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo De Paul

Desde que se confirmó el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la cantante y el futbolista no dejaron de estar en boca de todos. En medio del escándalo mediático, Oriana Sabatini, amiga de la artista, no dudó en darle consejos para transitar de forma armoniosa la relación.

En su visita a la Argentina, la hija de Catherine Fulop dio varias notas a medios de comunicación para promocionar su nuevo tema «325». Sin embargo, al estar en pareja con Paulo Dybala, también fue consultada por el escándalo que rodea a su colega, luego de que se blanqueara el romance con el jugador del Club Atlético de Madrid.

Si bien Oriana aclaró que no tiene detalles sobre qué es lo que sucede entre Rodrigo y Tini, lo primero que le aconsejó es que se tome las cosas con calma y que no lea lo que dicen las redes sociales. «Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con futbolistas», expresó.

Cabe recordar que días atrás, Sabatini dialogó con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, donde se refirió a las críticas que recibió cuando salieron a la luz las primeras imágenes de sus vacaciones con Dybala y admitió que las críticas que recibió le influyeron en su salud mental.