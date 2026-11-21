(Por Ciudad Noticias): El espacio político compartió los plazos y canales oficiales para verificar los datos personales y realizar reclamos ante posibles errores u omisiones en el registro electoral.

El Consejo del Partido Justicialista de Saavedra-Pigüé difundió un comunicado con información de la Justicia Nacional Electoral sobre la consulta del padrón provisorio.

Según lo informado, hasta el 30 de noviembre los ciudadanos podrán revisar sus datos personales, incluyendo nombre y apellido, tipo y número de documento, distrito, sección y circuito electoral.

En caso de detectar errores u omisiones, podrán realizar los reclamos correspondientes a través de los canales oficiales:

Actualización del DNI

El comunicado también recuerda la importancia de actualizar el DNI a partir de los 14 años, especialmente para quienes deban incorporarse al padrón de las próximas elecciones.

Los requisitos del trámite pueden consultarse en el sitio oficial www.argentina.gob.ar.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la información electoral y promover que los ciudadanos verifiquen sus datos dentro de los plazos establecidos.