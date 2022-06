El conmovedor posteo que le dedicó Tamara Petinatto a su hermano Felipe

Tras el trágico incendio en su departamento de Belgrano, donde falleció uno de sus amigos, Felipe Petinatto fue internado en una clínica psiquiátrica, donde continúa hasta el día de hoy. A pesar de las críticas y los cuestionamientos, una de las que estuvo firme con él fue su hermana Tamara. En las últimas horas, la panelista de Bendita TV utilizó sus redes sociales para recordarle al artista que siempre estuvo y seguirá acompañándolo en los momentos difíciles. A través de su cuenta de Instagram, posteó fotos inéditas con Felipe cuando eran pequeños y escribió: «Desde que naciste y mientras estemos acá». En las imágenes se la puede observar a ella sosteniendo a upa y abrazándolo. De esta manera, dejó en claro que el cariño que siente por él continúa intacto y que siempre estará para apoyarlo y contenerlo. Cabe remarcar que en episodios anteriores que ha sufrido Felipe, Tamara fue la que se ocupó de él. Incluso, luego de la última tragedia, la conductora expresó: «Felipe es mi hermanito, y toda la vida fue un hermanito/hijo. Es una persona que tiene una enfermedad, uno no se enoja con alguien que tiene cáncer, las enfermedades psiquiátricas o las adicciones son enfermedades también, no es algo que se controla», al mismo tiempo que aclaró que «nunca me voy a enojar con él, nunca voy a soltarle la mano».