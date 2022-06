El conmovedor mensaje de Mica y Cande Tinelli a un año del trasplante de su mamá

El 10 de junio de 2021 Soledad Aquino, la ex esposa de Marcelo Tinelli y mamá de Micaela y Candelaria, recibió un trasplante de hígado y tras ocho meses de internación logró salir adelante. En las redes sus hijas compartieron un conmovedor mensaje y con fotos reflexionaron sobre la lucha que atravesó su madre. Micaela compartió por primera vez, algunas postales de su visita al Sanatorio Trinidad, recordó que cuando su mamá fue operada ella se encontraba en Disney junto a su novio y debió regresar de urgencia. “Hace un año nos cambiaba la vida. Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento. La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad. Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva”. Luego la empresaria agregó: “Lo único que sé es que quería estar cerca de ti, estuviste casi 8 meses internada má, y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés, no podía dejar de admirarte en ningún momento. Sacabas fuerza de donde ya ni tenías. ¿Qué puedo decir hoy, un año después? Que creo que el amor sana, el amor todo lo puede. El amor, la familia, los amigos, nos tocaron los mejores médicos, ellos y vos lograron este milagro de que hoy estés acá con nosotros.” En su posteo, Micaela agradeció a quienes la apoyaron durante ese difícil momento: “Celebro que hoy estés acá Soledad Aquino, nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura. Gracias a todos los que estuvieron cerca, incondicionalmente, no tengo palabras (….) y a todos ustedes que me siguen, que me leen, se que estuvieron ahí, rezando, haciendo fuerza, mandando energía hermosa de todos lados. Gracias. La vida es hoy, no dejen nada por decir ni por hacer. No pierdan la fé. El amor y la salud es lo más importante. Mi mamá: la mujer más luchadora y fuerte que conocí”. Cande se encuentra en Europa y desde sus historias de Instagram también reflexionó sobre la importancia de la donación de órganos y habló de la lucha de Soledad: «El 10 de junio mi madraza entraba a su trasplante. Una nueva oportunidad, gracias a un ser lleno de generosidad que donó su órgano, que gracias a Dios llegó a mamá».