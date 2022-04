El conmovedor mensaje de Daniela Cardone en las redes tras la muerte de su hermano

Daniela Cardone junto a su hermano Fabio

El hermano de Daniela Cardone, Fabio Cordon (51), fue hallado muerto este viernes por la mañana en Viedma, Río Negro, en un hotel abandonado. La información fue confirmada por medios locales, mientras la Justicia investiga las causales de la muerte. La modelo, en tanto, desmintió que el hombre viviera en situación de calle.

Y este sábado, la modelo decidió dedicarle un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde se mostró consternada tras la repentina muerte de su familiar. Con una foto de sus rostros en primer plano, la modelo se limitó a escribir: “Vuela alto Fabio”. Además, acompañó el mensaje con un emoji de dos manitos en forma de plegaria.

Daniela habló en LAM el viernes por la noche y contó cómo se había enterado. “Esta mañana me avisó mi hermana Romina que vive cerca de Viedma”, señaló. Y respecto a la causa de muerte, detalló: “Le están haciendo una autopsia, aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información”, aseguró.

El mensaje de Daniela Cardone en las redes tras la muerte de su hermano

La modelo desestimó las versiones de que Fabio estaba en situación de calle. “Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas que no sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida. Él estaba bien, pero lo ya tenía una edad que eran sus decisiones algunas cosas. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así”, enfatizó.

Respecto a la relación con Fabio, que era padre de tres hijos, señaló: “La verdad es que ahora hace mucho que no hablábamos. (Mi hermana) Romina es la que estuvo más presente por vivir cerca. Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada”, completó conmovida por el mal momento que le tocaba vivir.

En los últimos años Daniela se mantuvo alejada de los medios, repartiendo su vida entre la familia y el activismo animalista. Ella misma lo explicó en una entrevista con Pía Shaw en el ciclo Infama recargado. “Hice un stop en mi vida y estoy con un perfil bajo. Estoy soltera, abocada a mi familia y a mis animales. Más tranquila”, dijo la ex modelo y DJ.

En la charla, contó que tiene un gran amor por sus mascotas: “Tengo siete gatos, tres están embalsamados. Los tengo en la mesita de luz. Acá siempre se practicó la taxidermia. Estos son mis amores. A la gente le impresiona, pero no me importa. Los cuidé tanto que de alguna manera los quiero seguir teniendo conmigo”.

“Ellos me acompañaron cuando falleció mamá. Una mascota es como un hijo que hay que atenderlo, no es fácil”, explicó la mamá de Brenda Gandini. Cuando se murió su gato persa Matute, no quería enterrarlo ni cremarlo. Entonces contrató a un taxidermista para embalsamarlo. Luego, hizo lo mismo cuando fallecieron sus otros dos gatos.

