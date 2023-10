El Conejo reveló cómo está de salud Maxi Giudici y cuál es la tentadora propuesta que tiene en los medios

Alexis ‘El Conejo’ Quiroga se hizo muy amigo de Maxi Giudici dentro de la casa de Gran Hermano. Cuando el cordobés tuvo un complicado episodio de salud mental que terminó con una internación, el ex de Coti Romero estuvo junto a él y le brindó asistencia para evitar un trágico desenlace.

Recientemente, El Cone estuvo invitado al programa ‘Estamos Ok’ y allí se refirió al confuso episodio que protagonizó su coterráneo y del que mucho se habló: «Sé que hay un parte médico que dijo una cosa, y un policía dijo otra. Yo personalmente fui, lo vi y no dudo en absoluto. No creo que me haya mentido en una cosa así. Él se caía, no emitía palabra».

En cuanto a su estado de salud, confesó: «Está mejor» y agregó que «le surgió una propuesta con un teatro. No lo quiero quemar porque no sé». A su vez, contó que fue él mismo quién le hizo la conexión para conseguir un lugar en los medios. «Espero que se le dé. Así que cuando yo le fui con esto, se puso contento» manifestó.

Respecto a la posibilidad de ingresar al Bailando, Alexis duda de la estabilidad de su amigo para soportar el certamen y su exposición: «No sé. Lo quiero ver con otros ojos. No como amigo. Si fuese como amigo, te digo que no. Él tiene ganas. Es muy temperamental, o siente mucho o no siente. Blanco o negro», expresó.

«Capaz que por un lado le va bien, y por otro lado no sé cómo puede afectarle. Para él lo de Juli fue un talón muy fuerte» añadió, dejando en claro que compartir el espacio de trabajo con su ex, Juliana Díaz, podría hacerle mal.