El Conejo Quiroga rompió el silencio y habló del noviazgo de Coty y Nacho

Luego de confirmar su romance, los ex Gran Hermano Coty Romero y Nacho Castañares no pararon de generar polémica, pero sobre todo con sus ex parejas, también participantes en la edición pasada de la casa más famosa del país.

Previamente, la parejita había sido criticada por Lucila «La Tora» Villar, quien fue novia de Nacho adentro de la casa. Sin embargo, ahora fue el turno de Alexis “El Conejo” Quiroga, quien fue novio de Coty, tambén adentro del reality,

De invitado en el programa Tardes Nuevas, «El Conejo» no se guardó nada y se mostró molesto con la situación. Pero, sobre todo, con Castañares, a quien acusó de «hacerse el amigo».

“De mi ex no tengo nada que decir, porque hace un año terminamos la relación. De él sí tengo algo que decir», comenzó diciendo el exhermanito sobre Nacho. Y más adelante agregó que para él «hubo falsedad». «No sé si fuimos amigos, pero se me hizo el amigo», sentenció Quiroga.

Acerca de cómo manejó la situación, El Cone también contó que apenas se enteró que había algo entre Coty y Nacho, decidió hablarlo con él. En ese sentido, aseguró que «fue contundente» y que le mandó un mensaje. «Son chicos, lo tomé por otro lado. Gracias a Dios, a mí con mi ex no me pasaba más nada”, cerró con aires de superación.