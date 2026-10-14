El Concejo Deliberante sesionará hoy en Dufaur con reclamos por el agua, la conectividad y proyectos para las localidades

(Por Ciudad Noticias): La décima octava sesión ordinaria se realizará este miércoles 14 de octubre, desde las 18, en la Escuela Primaria N° 9 “Juan B. Alberdi”. Los bomberos voluntarios, la preservación de la capilla y distintas iniciativas vinculadas con los servicios públicos, la infraestructura y el desarrollo comunitario ocuparán un lugar destacado en el debate.

El Honorable Concejo Deliberante del partido de Saavedra llevará adelante este miércoles 14 de octubre su décima octava sesión ordinaria del año, que en esta oportunidad tendrá como escenario la localidad de Dufaur. El encuentro comenzará a las 18 en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 9 “Juan B. Alberdi”, con un orden del día que incluye reclamos de instituciones locales, proyectos de los distintos bloques políticos y expedientes relacionados con necesidades de varias localidades del distrito.

Uno de los momentos centrales de la jornada estará reservado a la Banca de la Ciudadanía, donde representantes de distintas instituciones de Dufaur podrán exponer sus inquietudes ante los concejales. El Destacamento de Bomberos Voluntarios planteará cuestiones vinculadas con la prevención y la seguridad, particularmente la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua para las autobombas, un aspecto fundamental para la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias.

También participará la Comisión Capilla Dufaur, que llevará al recinto la preocupación por la preservación del edificio de la Capilla San Juan Bautista, mientras que la Escuela Secundaria N° 6 presentará la iniciativa denominada “Dufaur Conecta: energía solar, mate y hospitalidad”, una propuesta que formará parte de las exposiciones previstas para la sesión.

La problemática de los servicios públicos tendrá una presencia importante en la agenda legislativa. El bloque de La Libertad Avanza impulsará un pedido relacionado con el estado del agua en Dufaur y otra iniciativa vinculada con la conectividad y la cobertura de comunicaciones en esa localidad y Colonia San Martín de Tours. En la misma línea, el bloque Todos por Saavedra presentará un proyecto para solicitar a Telefónica de Argentina cobertura de señal de telefonía móvil en Dufaur, además de una propuesta destinada a dotar de equipos de sonido a las delegaciones municipales.

Las condiciones de infraestructura en las pequeñas localidades también estarán bajo análisis. Los bloques A.L.L.A., Distrito Futuro, UCR y Unión y Libertad presentarán conjuntamente un proyecto de resolución referido al estado del acceso norte a Colonia San Martín de Tours. Por su parte, Distrito Futuro solicitará información sobre el funcionamiento operativo, las obras complementarias y los gastos corrientes de la Planta Depuradora de Ósmosis Inversa ubicada en esa localidad.

Otro de los asuntos previstos estará relacionado con la planificación presupuestaria. La Unión Cívica Radical propondrá que las solicitudes formuladas a través de la Banca de la Ciudadanía sean contempladas en la elaboración del Presupuesto General 2027. El mismo bloque también impulsará un pedido de cumplimiento de las ordenanzas municipales 5730/2009 y 7398/24.

En materia social, Distrito Futuro presentará una iniciativa para solicitar un informe diagnóstico sobre el sobreendeudamiento familiar y avanzar en la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo. A su vez, entre los expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo figura la nómina correspondiente a las becas municipales de la edición 2026, elevada por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

La sesión también incluirá el tratamiento de despachos de comisiones relacionados con proyectos comunitarios y productivos. Entre ellos aparecen las solicitudes de la Sociedad Española de Goyena para construir espacios destinados a fogones y del Centro de Jubilados y Pensionados de esa localidad para desarrollar una sede social, recreativa y deportiva. Asimismo, se abordarán propuestas vinculadas con un microemprendimiento de cerámica, un invernadero y una huerta, además de otra iniciativa destinada a la elaboración de productos dulces y salados.

En el ámbito educativo, ingresará un despacho referido al proyecto presentado por alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Ezequiel Martínez Estrada”, de Goyena, que promueve la construcción de un espacio deportivo y cultural destinado a funcionar como gimnasio. También se contempla un proyecto de comunicación para solicitar medidas ante fenómenos meteorológicos excepcionales.

Entre las comunicaciones oficiales se dará cuenta de una serie de expedientes cumplimentados, que incluyen iniciativas vinculadas con becas municipales, reconocimientos institucionales, infraestructura, espacios públicos y vivienda. En ese apartado aparecen antecedentes relacionados con la construcción de refugios en los accesos a Goyena y Dufaur, así como actuaciones sobre programas habitacionales. También se incorporará correspondencia de las cooperativas eléctricas de Goyena y Espartillar referida a las rendiciones del alumbrado público de agosto, junto con una solicitud del grupo Mamis Hockey de Saavedra para acceder a un terreno destinado a una cancha.

Finalmente, entre los asuntos elevados por el Ejecutivo se encuentra un proyecto de ordenanza para dejar sin efecto la adhesión a la Ley provincial 13.981 y un expediente vinculado con la donación del terreno donde se encuentra construida la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Corto.

La realización de esta sesión en Dufaur permitirá que las instituciones y los vecinos de la localidad tengan una participación directa en la actividad legislativa, en una jornada donde los servicios esenciales, la conectividad, las necesidades de infraestructura y los proyectos comunitarios concentrarán buena parte de la agenda.

El encuentro comenzará a las 18 y los concejales deberán abordar los asuntos incluidos en el orden del día, en una nueva sesión ordinaria que trasladará la actividad del cuerpo deliberativo fuera de su sede habitual en Pigüé.