El Concejo Deliberante de Tornquist expresó su preocupación por el cierre de Papelera del Sur

El Honorable Concejo Deliberante de Tornquist llevó adelante este viernes 6 de noviembre una sesión extraordinaria convocada especialmente para abordar la situación generada por el cierre definitivo de la planta industrial Papelera del Sur – Interpack S.A.

La reunión comenzó a las 18 horas y tuvo como tema central el tratamiento de un Proyecto de Resolución que expresa la profunda preocupación y disconformidad ante el cierre de la planta, una decisión que impacta directamente sobre numerosas familias de Tornquist y sobre buena parte de la actividad económica de la comunidad.

La sesión contó con un importante acompañamiento de vecinos, que colmaron el recinto y los espacios disponibles. Entre los presentes hubo trabajadores de la fábrica, familiares y también numerosos integrantes de la comunidad que se acercaron para acompañar ante una situación que generó una fuerte conmoción en toda la localidad.

Una sesión atravesada por la emoción

A lo largo de la jornada hicieron uso de la palabra los concejales Marcela Giménez, Susana Marcolini, Branko de Sabarte, Blaz Saric, Javier Llarul, María Romero y la presidenta del Concejo Deliberante, Carmen Soverchia.

También intervino Gustavo Lanaro, quien además de ocupar una banca como concejal es secretario general del Sindicato Papelero, y cuya participación estuvo especialmente atravesada por la emoción debido a su vínculo directo con los trabajadores afectados y con la propia actividad de la fábrica.

En líneas generales, las distintas intervenciones coincidieron en expresar preocupación, tristeza e incertidumbre frente a la magnitud de la situación, además de remarcar el impacto que el cierre tendrá no solamente sobre quienes trabajaban directamente en Papelera del Sur, sino también sobre comercios, transportistas, prestadores y otras actividades vinculadas a la planta.

Acompañamiento a los trabajadores

Durante la sesión también hubo reiteradas expresiones de solidaridad hacia los trabajadores y sus familias, junto con llamados a sostener el acompañamiento institucional en las próximas instancias.

La presencia de una gran cantidad de vecinos le dio a la sesión un marco particular, en una jornada donde el Concejo Deliberante se convirtió en uno de los espacios de expresión pública frente a una problemática que atraviesa a toda la comunidad.

La convocatoria fue dispuesta mediante el Decreto N° 17/26, firmado por la presidenta del cuerpo, Carmen B. Soverchia, con el objetivo específico de tratar el proyecto referido al cierre de la planta.

De esta manera, el Concejo Deliberante reunió a representantes políticos, trabajadores, familiares y vecinos en una sesión extraordinaria marcada por la preocupación y la emoción, en medio de una de las situaciones laborales y productivas de mayor impacto para Tornquist en los últimos años.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST