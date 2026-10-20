El concejal Raúl Zentner participó del primer Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza

(Por Ciudad Noticias): El edil del distrito de Saavedra formó parte de la convocatoria realizada en Avellaneda, donde se reunieron más de 400 concejales libertarios de toda la provincia de Buenos Aires. La jornada estuvo encabezada por Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo y la organización territorial de cara a 2027.

El concejal de La Libertad Avanza del distrito de Saavedra, Raúl Zentner, participó del primer Encuentro Provincial de Concejales del espacio libertario, realizado el lunes 19 de octubre en la ciudad de Avellaneda. La convocatoria reunió a más de 400 representantes municipales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en una jornada destinada a coordinar iniciativas legislativas, fortalecer la estructura partidaria y avanzar en una agenda de trabajo común.

La actividad se desarrolló en el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda y estuvo encabezada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y diputado nacional, junto a Alejandro Carrancio, también diputado nacional, vicepresidente provincial del partido y titular del Foro Provincial de Concejales.

La participación de Zentner incorporó la representación del distrito de Saavedra a una convocatoria que reunió a dirigentes y concejales de las ocho secciones electorales bonaerenses. El encuentro permitió abordar distintas cuestiones vinculadas con la actividad de los concejos deliberantes, intercambiar experiencias entre municipios y analizar las iniciativas que el espacio viene impulsando en el ámbito local.

Uno de los principales temas tratados fue la política tributaria municipal, especialmente las propuestas relacionadas con la revisión y reducción de tasas. Desde La Libertad Avanza consideran que el trabajo coordinado entre los bloques legislativos puede permitir la presentación de proyectos similares en distintos distritos y ampliar el alcance de las iniciativas promovidas por el partido.

Durante su intervención, Pareja destacó el trabajo desarrollado por los representantes municipales y sostuvo que la coordinación entre los concejales constituye una herramienta central para instalar debates en toda la provincia. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer la organización partidaria y avanzar en una estrategia territorial que permita disputar los gobiernos municipales en las próximas elecciones.

Por su parte, Carrancio puso el acento en la tarea que desarrollan los concejales dentro de cada distrito y en la importancia de sostener una agenda legislativa articulada. La jornada también permitió realizar un balance de las iniciativas impulsadas durante el año y establecer nuevas líneas de acción vinculadas con la administración municipal y las propuestas de reforma del sector público local.

El encuentro tuvo además una marcada proyección política hacia 2027. La conducción bonaerense de La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en los municipios y fortalecer la coordinación entre sus representantes, en un escenario en el que el espacio pretende ampliar su participación en la política provincial.

Para el distrito de Saavedra, la participación del concejal Raúl Zentner en esta primera convocatoria provincial se inscribe en las actividades de articulación que La Libertad Avanza desarrolla entre sus representantes locales y la conducción bonaerense del partido.

La reunión en Avellaneda marcó así el inicio de una instancia de coordinación provincial entre los concejales libertarios, con una agenda centrada en la actividad legislativa municipal, la organización territorial y los desafíos políticos que el espacio se plantea para los próximos años.