El comentario sin filtro de Moria Casán a Barby Silenzi por su relación con El Polaco: “Es una cosa impresionante”

Barby Silenzi conoce bien la pista del Bailando, aunque este año no es participante fija. Sin embargo, esta semana volvió para acompañar a El Conejo en la salsa de tres y se cruzó con Moria Casán que lanzó su lengua karateka para criticarla.

La mediática está transitando una fuerte crisis de pareja con El Polaco desde hace varios días y cuando llegó al ciclo de América, Marcelo Tinelli le preguntó sobre la relación. La bailarina aseguró que hay días donde están bien y otros donde están mal, pero que hasta el momento no tienen una decisión tomada sobre su futuro.

Además de dar sus devoluciones sobre baile, Moria Casán suele involucrarse en las cuestiones mediáticas y esta no fue la excepción. La diva tomó el micrófono para darle una opinión sincera, sin filtro.

“A mi me parece que sos una especie de GPS emocional de tu marido, o tu ex. Es una cosa impresionante, y eso no es ser celosa, es ser o ser obsesiva…”, comenzó diciendo “la One” desde el jurado.

Y fue por más: “Tenes el trastorno obsesivo de tu marido. Es el TOP, trastorno obsesivo polaco. Deben tener un sexo impresionante, eso se demuestra y no se pueden soltar por la cama, cuesta un quilombo, pero tenes que soltar en algún momento”.

Barby Silenzi tomó el comentario de la ex vedette pero se puso del lado del cantante de “Deja de llorar”. “Tenemos amor nosotros”, dijo sin dar demasiadas explicaciones.

Moria Casán emocionada con Sol 1 y Sol 2

Hace unos días, Romina Uhrig se presentó a la salsa de tres con Sol y Sol 2, las chicas trans que tomaron protagonismo por su carisma y humor con Tinelli. A la hora de la devolución, Moria Casán se mostró movilizada y emocionada por los esfuerzos y la lucha que tuvieron que hacer a lo largo de su vida.

“Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron ‘gracias’, porque sé que es un sueño cumplido”, les dijo la diva.