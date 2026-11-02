El ciclo itinerante de educación financiera de Banco Provincia llega a Tornquist

El ciclo itinerante de educación financiera de Banco Provincia ‘Incluir en Movimiento’

continúa recorriendo los municipios bonaerenses y este miércoles 4, en el marco del

aniversario del distrito, tendrá una nueva parada en la Plaza ‘Ernesto Tornquist’, de la

localidad cabecera, sobre Av. 25 de Mayo e Italia.



De 14 a 17 hs, vecinas y vecinos podrán participar de una jornada gratuita con

actividades recreativas, espacios de aprendizaje y propuestas pensadas para todas

las edades.

La iniciativa forma parte de Incluir, el programa de inclusión y educación financiera de

Banco Provincia, que busca promover la inclusión digital y brindar conocimientos útiles

para la vida cotidiana a través de experiencias lúdicas y participativas.

A bordo del característico colectivo verde que se transforma en escenario, Incluir en

Movimiento ofrecerá distintas estaciones temáticas que funcionarán de manera

simultánea durante toda la jornada.

Entre las actividades habrá una nueva edición de Viaje Financiero, la obra de teatro

participativa sobre Cuenta DNI; la tradicional Mateada Banco Provincia; juegos

educativos como memotest, sopa de letras y ruletas con contenidos financieros; la

estación Date un Baño de Inversión; el Club de Títeres para las infancias; una estación

artística para aprender y crear a través de la pintura.

Además, sobre el escenario principal se realizarán sorteos de premios y un cierre

musical a cargo de Houston y los Problemas, que interpreta temas clásicos del rock

nacional, y de la banda local Duo Paredes Molina.

Incluir en Movimiento nació en 2024 como parte del Programa Incluir de Banco

Provincia. Desde entonces, el colectivo visitó 28 localidades y convocó a más de 74

mil personas a participar de actividades que promueven el uso responsable de

herramientas financieras, especialmente aquellas vinculadas a las nuevas

tecnologías.