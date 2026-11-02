El ciclo itinerante de educación financiera de Banco Provincia llega a Tornquist

El ciclo itinerante de educación financiera de Banco Provincia ‘Incluir en Movimiento’
continúa recorriendo los municipios bonaerenses y este miércoles 4, en el marco del
aniversario del distrito, tendrá una nueva parada en la Plaza ‘Ernesto Tornquist’, de la
localidad cabecera, sobre Av. 25 de Mayo e Italia.
De 14 a 17 hs, vecinas y vecinos podrán participar de una jornada gratuita con
actividades recreativas, espacios de aprendizaje y propuestas pensadas para todas
las edades.
La iniciativa forma parte de Incluir, el programa de inclusión y educación financiera de
Banco Provincia, que busca promover la inclusión digital y brindar conocimientos útiles
para la vida cotidiana a través de experiencias lúdicas y participativas.
A bordo del característico colectivo verde que se transforma en escenario, Incluir en
Movimiento ofrecerá distintas estaciones temáticas que funcionarán de manera
simultánea durante toda la jornada.
Entre las actividades habrá una nueva edición de Viaje Financiero, la obra de teatro
participativa sobre Cuenta DNI; la tradicional Mateada Banco Provincia; juegos
educativos como memotest, sopa de letras y ruletas con contenidos financieros; la
estación Date un Baño de Inversión; el Club de Títeres para las infancias; una estación
artística para aprender y crear a través de la pintura.
Además, sobre el escenario principal se realizarán sorteos de premios y un cierre
musical a cargo de Houston y los Problemas, que interpreta temas clásicos del rock
nacional, y de la banda local Duo Paredes Molina.
Incluir en Movimiento nació en 2024 como parte del Programa Incluir de Banco
Provincia. Desde entonces, el colectivo visitó 28 localidades y convocó a más de 74
mil personas a participar de actividades que promueven el uso responsable de
herramientas financieras, especialmente aquellas vinculadas a las nuevas
tecnologías.
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