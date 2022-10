El cambio de vida de Ivana Nadal: a qué se dedica ahora

A principios de 2022 puso todo en venta con la idea de instalarse en Miami. Sin embargo las cosas no salieron como ella esperaba. en ese entonces, Marina Calabró dijo que la habían deportado por no querer instalarse en la ciudad con visa de turista, algo que Ivana negó en su vuelta al país. Y, poco tiempo después, desapareció de la escena mediática. Cerró todas sus redes sociales y su inesperado mutismo sorprendió a todos.

Como no pudo quedarse en Estados Unidos, Nadal buscó otros rumbos y se exilió en una playa de Centroamérica. Así lo explicó en su momento Estefanía Berardi: “Ivana cerró su cuenta de Instagram y se fue del país. Como no pudo renovar la visa, se está terminando de instalar en Costa Rica”.

Ivana Nadal cerró todas sus redes sociales y se instaló en una paradisíaca playa de Costa Rica.

Allí, la influencer dedica sus días a un mix entre la espiritualidad y lo comercial. «Tiene varios nichos. El primero ‘Playboy Celebrities’ que es donde Ivana vende sus fotos. La segunda es los podcast en Spotify de autoayuda. Y otro, que también le deja un ingreso es la ‘Feria Wachi Magia’, es su feria. Vende ropa, adornos, cosas que ya no usa…», explicó Berardi.

Sus podcasts y sus cursos de autoayuda son una gran fuente de ingresos, al igual que las fotos y videos eróticos que sube a la plataforma de pago para que la puedan ver solo los suscriptores adheridos. Eso le permite llevar el estilo de vida costoso y despreocupado en el que se movió los últimos años, cuando se alejó del lugar que había logrado conquistar como conductora en la televisión argentina.

En cuanto a su relación con Bruno Siri, el ex de Nati Jota por el que las influencers se pelearon a través de las redes sociales, no está claro cuál es el vínculo que los une en este momento. Mientras ella se encuentra en Costa Rica, Siri sigue su vida en Miami, donde ella no podría entrar ya que le habrían cancelado la visa.