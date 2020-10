El cambio de look de Magui Bravi que realmente le queda espectacular

Magui Bravi es una de las artistas más talentosas de los últimos tiempos y lo cierto es que tanto su carisma como su capacidad para bailar, actuar y desenvolverse en los medios la convirtieron en lo que es hoy.

Por eso, fiel a su estilo, comparte el minuto a minuto de su día a día con el objetivo de acercarse aún más a sus seguidores que no escatiman en elogios a la hora de destacar las cualidades de la escultural morocha.

Esta vez, prendió fuego Instagram con una foto por demás sugerente en donde se la vio completamente desnuda pero además, con un cambio de look inesperado: una larga y dorada melena a la cual no están acostumbrados sus queridos followers, y por eso lo sometió a escrutiño público.

“De vez en cuando la miro a ver que pasa. Pero no me animo … colorado creo q me va mejor …. o sino me quedo así… que opinan?”, escribió Magui Bravi y por supuesto, la imagen cosechó miles de me gusta al instante. ¡Una diosa total!