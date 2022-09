El “blindaje” de policía e inspección para con el letrado y propietario de “Amnesia” Hernán Mahón.

(Por Ciudad Noticias): Desde la época que Hugo Alejandro Corvatta era intendente del distrito y que en ese entonces Hernán Mahón, hoy, dueño de “Amnesia”, tenía otro local llamado One Love, éste, ya tenía una protección importante por parte de las máximas autoridades. Un llamado telefónico al Jefe de la Distrital de la Policía, bastaba para que los hechos quedaran en la nada y su boliche bailable no llegara a ser clausurado.

Años después, Mahón, volvió a la vida nocturna y más allá de los reiterados hechos de vandalismos entre otras irregularidades que se vienen dando en los últimos meses que se transformaron en moneda corriente, el hombre ligado a la vieja política más rancia distrital, mueve la noche con total impunidad.

Un dato que no es menor, la falta de seguridad del sexo femenino:

Es una costumbre las peleas entre mujeres, sin ir más lejos, hace unos meses, una joven fue golpeada de manera brutal y Hernán Mahón, salió en un medio de Pigüé y dio a entender que la chica agredida, era la culpable de lo sucedido, quedando en claro que avaló un hecho de violencia y lejos estuvo como propietario del local, de ponerse a disposición de la joven.

No siempre hay seguridad masculina:

Tras lo sucedido, fueron varios padres los que se comunicaron de la vecina ciudad para asegurar que luego de hablar con sus hijos y por conversaciones anteriores, le afirmaban que las peleas son casi todos los fin de semanas, pero que son pocas las veces que hay seguridad y cuando están, son solo dos, o como mucho, tres.

Fuerte testimonio de dos ex trabajadores de One Love

En ese entonces, alguien muy cercano al letrado y dueño del actual boliche bailable, afirmó que esa disco, figuraba a nombre de una persona, pero que en realidad, no era la dueña. Dando a entender que los eventos que muchas veces llegaban, era por arreglos con el ejecutivo de aquel entonces, el de Hugo Corvatta. No debemos olvidar que en una de las competencias de importancia que llegó al autódromo de Pigüé, la disco que manejaba Mahón hace unos años, contó con un simulador de pilotos. Todo, era un convenio con el ex mandatario comunal.

En tanto que otro en las últimas horas, dijo ser testigo de distintas conversaciones donde supuestamente se hablaba de comercialización de estupefacientes.

JOVENCITA CON ARMA DE FUEGO EN SU MOCHILA:

En lo que va de 2022, también hubo personas que vieron en el baño de damas, a una jovencita que en su mochila, al abrirla, portaba una pistola.

Además de la gran cantidad de menores que ingresan al local, lo hacen con mochilas y dentro de las mismas llevan bebidas alcohólicas y todo, ante la mirada de los dos o tres seguridad que suelen estar muy a las perdidas.