El bahiense de 9 años que quiere fichar River; Su mamá Bárbara, vende rifas para poder viajar a Buenos Aires.

(Por Ciudad Noticias): En la mañana de hoy en el programa “Punto de Referencia” de radio (LA ZERO), Bárbara Barroso, dialogó su conductor y brindó detalles de un sueño que está a punto de concretarse para su pequeño hijo de (9) años.

La ciudad de Bahía Blanca ha dado grandes jugadores, el caso más cercano es el de Lautaro Martínez quien tuvo un gran paso por Racing de Avellaneda y que luego, militó a hasta la fecha, en la Serie A de Italia.

Quienes conocen a Thiago, de (9) años, con formación en las inferiores de Villa Mitre de Bahía Blanca, aseguran que tiene muchas condiciones para ser un futuro crack del futbol argentino. Al respecto, su madre Bárbara Barroso, contó en radio La Zero:

“Thiago quedó seleccionado. Viajamos en noviembre de 2021, y ahora River lo quiere de nuevo ya para concretar que sea del club”, dijo la mamá del pequeño que se mostró muy segura de la decisión que deberá tomar en caso de que todo salga como hasta ahora.

“No es porque sea mi hijo, pero es un crack, la rompe”

“Thiago es zurdo. Igualmente ya viene de familia. Mi papá; Héctor Barroso jugó mucho tiempo al futbol, muy conocido acá en Bahía Blanca, tengo hermanos que también juegan al fútbol, su papá, asique nada, lo lleva en la sangre”, expresó muy feliz Barby.

Bárbara, contó también que desde hace tres días, puso a la venta una rifa para poder costear los gastos que deberá afrontar durante su estadía y que durará siete días en la ciudad autónoma de Buenos Aires:

“Comenzó hace muy poquito, hace tres días. La gente de Bahía Blanca es muy solidaria y estoy muy agradecida porque se ha vendido una gran cantidad de rifas y nada, estamos llegando a cumplir su sueño gracias a toda la gente que colaboró, a mi familia y también el club Villa Mitre y gracias también a ustedes si lo hacen”.

Madre emocionada:

“Realmente estamos muy emocionados. El nene tenía que ir en febrero lo que pasa que la plata no se pudo recaudar, no tuvimos los tiempos por la vida cotidiana y nada, ellos me alentaron al último empujón porque yo ya bajaba los brazos y gracias a sus llamados, a los concejos de ellos, como sabemos todos, River es muy grande y me decían, ¿Cómo no vas a hacer el último tirón para tu hijo?…no sé lo que pueda pasar el día de mañana, pero bueno, puedo hacer de que ingrese al menos”, relató Bárbara en el programa “Punto de Referencia”.

La joven madre siempre se mostró muy agradecida con la institución riverplatense destacando los permanentes llamados de quienes están tras los pasos del futuro crack de la región.

Quienes quieran colaborar con Thiago, pueden comunicarse a las redes sociales de su mamá, Bárbara Barroso, en Facebook e Instagram o al teléfono 291560923.

EL MENSAJE EN LAS REDES DE BÁRBARA PARA SU HIJO THIAGO:

Dios te bendiga , y te proteja en todo lo que transcurra en tu vida .. mamá está firme para apoyarte y ser tu sostén , pase lo que pase juntos . ORGULLOSA de ser tu mamá ..falta poquito , un poquito para estar ahí y mucho …por suceder . Disfruta este trofeo , este golazo de chilena .

Gracias a todos por seguir colaborando , hoy lloro pero de alegría . Que viva el FUTBOL ,

Sin importar que colores te pongas , de feliz hijo.

INSTAGRAM: barbarabarroso1