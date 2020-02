El “azafato” de Guido Kaczka, durísimo contra Cinthia Fernández: “Es soberbia y maleducada”

Axel Neri es el “azafato” que acompaña a Guido Kaczka en “Bienvenidos a bordo” y se encargó de hacer declaraciones muy duras contra Cinthia Fernández.

Axel Neri es conocido por ser el asistente de Guido Kaczka en “Bienvenidos a bodro”, por la pantalla de El Trece. El joven que suele derrochar simpatía, atacó duramente a Cinthia Fernández, luego de su paso por el programa.

En una entrevista realizada para “El Show del Espectáculo”, el “azafato” declaró: “Me pareció muy agresiva, media prejuiciosa al respecto“.

El conductor del ciclo, Ulises Jaitt, le preguntó si tenía ese concepto de Cinthia Fernández porque le había dicho cartonero, a lo que Axel respondió: “No es un insulto, pero lo tomo como de quien viene. Si la Alfano me dice cartonero te lo puedo entender, pero justo Cinthia que no sé cómo arrancó… Desde mi análisis, soy lo menos cartonero que hay porque no era ése el fin”.

Y agregó: “¿No arranco con quilombos? ¿Eso no es cartonera para exponerte? Lo tomo como dice Moria: ‘¿que podés esperar de un burro más que una patada?’ Si tengo oportunidad de cruzármela voy a aclararle algunos puntos. Sí me molesta eso de creerse superior por tener cuatro palos de seguidores. Ambos trabajamos en el mismo canal, podía haber dicho es buena onda…”.

Jaitt le preguntó entonces, si le había parecido una actitud soberbia la de Cinthia Fernández. “Claro. Igualmente, la mejor, pero yo me hubiese evitado esos comentarios. Es una buena mina, pero no me pareció educada”, dijo el muchacho.

“Yo me pongo a pensar en que le dije linda y me dijo cartonero… ¡si la invitaba a tomar algo me mandaba una carta documento! Mirá que he salido con gente del medio y jamás se filtró nada. Yo ese lado lo respeto mucho y entiendo lo que significa la exposición. Por eso fui cuidadoso en no escribirle a ella porque no sabía si estaba o no vinculada con Baclini. Anoche me quedó claro”, comentó Neri.

Y continuó: “La primera impresión es todo lo que vale. Se me bajó un poco. Si pasa esto es porque no tiene que ser. Es volver a tropezarme con la misma piedra”.

“Cuando fui al programa de Ángel, Matilda dijo que busca una cuenta bancaria importante y no soy solvente. Lo que sí creo es que ella ya esta instalada en el medio, es popularmente conocida, y que venga un pibe a querer levantársela es cartonear fama a través de ella. Se posicionó que está en otro nivel”, finalizó el asistente de Guido.