El apoyo de Axel Kicillof al gobernador de Chubut: «Estamos siendo sometidos a esta ‘extorsión’»

Tras el descargo de Ignacio Torres en redes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se solidarizó con un fuerte mensaje en X.

Luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, realizara un profundo descargo contra el Gobierno Nacional, muchos gobernadores salieron a respaldar sus palabras. Entre ellos, Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires- dio su parecer al respecto, mostrando su apoyo a Torres: «Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos», comenzó escribiendo.

«No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias», indicó el funcionario, tras republicar el posteo del gobernador chubutense.

QUÉ DIJO IGNACIO TORRES TRAS EL RECORTE DE FONDOS DEL GOBIERNO

El funcionario de Chubut apuntó contra el Gobierno que encabeza Javier Milei: “Le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles. Si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina y ahí te quiero ver, si son tan guapos“, expresó el mandatario ante los más de 10.000 trabajadores que marcharon este viernes en la capital petrolera.

Tras asegurar que defenderan «los derechos de los chubutenses» ante un Ejecutivo que está decidido a recortar a las provincias, el funcionario manifestó que «es ilegal lo que están haciendo» y anticipó que irán «hasta las últimas consecuencias».

«Nos quiere pisar la cabeza por no admitir que nos saquen el subsidio del transporte. Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada», sostuvo Torres en referencia al actual presidente de la Nación.

Además, en su discurso, el gobernador de Chubut convocó a los trabajadores que se estaban manifestando a seguir en la lucha: «Acá hay más de 10.000 trabajadores comodorenses y familias. Hoy no va a ser un aniversario más, hoy tenemos que tomar una decisión y la vamos a hacer todos juntos. Todos nos pusimos de acuerdo en algo. Cuando hay que defender los intereses de la cuenca, de Comodoro y de la provincia nos van a encontrar todos espaldas con espaldas».

Finalmente, Torres aseguró que es momento de «plantarnos y decirles al Gobierno nacional, hasta acá. Nunca más nos van a tocar un peso de la coparticipación», al mismo tiempo que destacó la decisión de la Justicia Federal de ponerle un freno a la quita de subsidios al transporte público.