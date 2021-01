El anuncio que hizo temblar a los televidentes: se viene una nueva tira con Gonzalo Heredia y Celeste Cid.

Muy fuerte. Así fue lo que sucedió en las últimas horas en torno a Canal Trece y la posibilidad de una nueva novela en su pantalla. Y es que sin lugar a dudas, el 2020 fue el año más duro de todos, marcado por la pandemia de coronavirus que golpeó con fuerza a la industria audiovisual de nuestro país, que no puede recuperarse del impacto. Pero ahora, llegó la confirmación más esperada.

Fue Ángel de Brito en las historias de su cuenta de Instagram, quien decidió dar a conocer la gran noticia que alertó a los fanáticos y que los dejó a todos a la espera de lo que puede ser un nuevo éxito. «¿Polka cerró nomás?», indagó un usuario en el ya clásico #angelresponde, donde los cibernautas se encargan de hacer las preguntas más picantes para saber todo sobre el mundo del espectáculo.

«Suar empieza a grabar una tira en unas semanas con Gonzalo Heredia, Celeste Cid, etcétera», disparó el conductor de Los Ángeles de la Mañana sorprendiendo a todos en Instagram. Cabe recordar que hace algunos meses, Adrián Suar había hablado de la crisis de su productora en Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial, donde se había mostrado realmente muy preocupado por todo esto.

«Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina en general por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos, lo caro es todo lo de atrás. Yo lo vengo arrastrando esto desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene Polka, que son 280 personas. La ecuación es inviable por las horas que tienen las producciones en el aire», afirmó.

«Yo sabía perfectamente el problema que tenía Polka. Pero el sentido de pertenencia es muy fuerte. En 26 años Polka hizo 77 ficciones. Yo sabía lo que se venía . Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego. Polka hoy está cerrada y lo único que no quiero es quebrar. No quiero que la realidad me gane. Me la gasté toda en ATAV. La reventé toda. Me di un lujo personal nada más, eso saqué de ganancia, una pequeña rentabilidad. Siempre digo que soy el Ricardo Bochini de los productores. Acá me fue muy bien, no vendí mucho afuera, en general Argentina no vende mucho afuera», disparó Suar en su momento.