El ajuste llega a los municipios: quiénes son los intendentes que prendieron la motosierra

El recorte llegó a los municipios y varios intendentes comenzaron a anunciar medidas de ajuste. Cuáles son las localidades en las que se prendió la motosierra y cómo se implementarán.

El flamante intendente de Saavedra, Matías Nebot, anunció por las redes sociales una serie de medidas de las cuales aclaró que fueron «trabajadas, propuestas y prometidas en época de campaña electoral, incluso de antes».

En este sentido, el jefe comunal expresó que «son medidas que he decidido tomar con un tiempo prudencial, luego de más de cinco días de gestión».

De esta manera y en consonancia con las medidas que se vienen trabajando y se vienen tomando a nivel nacional, como también en la Provincia de Buenos Aires, Nebot informó que tomó la decisión de «hacer un ajuste en el gasto político de nuestro distrito».



En consecuencia el intendente anunció:

«He decidido unificar dos secretarías. En el caso de la Secretaría de Cultura, pasa bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico, teniendo dos secretarías menos».

«En este caso, la Secretaría de Cultura pasa como subsecretaría bajo la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud pasa a una subsecretaría bajo la órbita de Secretaría de Gobierno».

«También he tomado la decisión, y hoy se lo he informado a mi gabinete, de bajar el sueldo de la planta política».

«Hemos reducido el sueldo de la planta política de la Secretaría de Desarrollo Económico

a un 11% de cada uno de los funcionarios de esta gestión municipal.

«También hemos recortado la planta política y por el otro lado también hemos hecho una baja de sueldo de la planta política de un 15% por funcionario».

«Como el salario del intendente por la ley orgánica de las municipalidades no se puede bajar o recortar, he tomado también la decisión del 15% de mi sueldo destinarlo luego de un análisis previo y de un trabajo previo a hacer una redistribución no solamente en Pigüé, sino una donación a todas las localidades del distrito de Saavedra».

A este tipo de medidas también se acopló la gestión de Pablo Petrecca en Junín. Según informa el portal Info Noroeste, la administración local ha decidido implementar cambios profundos para reducir gastos. Esto incluye la eliminación de una secretaría, pasando de diez a nueve, la fusión de varias subsecretarías y la eliminación de 10 direcciones, en un esfuerzo por disminuir significativamente el número de cargos políticos.

Asimismo, en una medida que busca generar un ahorro se eliminarán importantes gastos de alquileres de dependencias municipales que se trasladarán o ya han sido trasladados a lugares propios, como la Secretaría de Salud, el CAPS 12, la Posta Almirante Brown, la Secretaría de Seguridad, y el CITE, donde funcionan diversas oficinas.

También el municipio informó que se suspenderán parte de los eventos masivos para el año 2024, y todos los gastos asociados, tales como Rock and Bike y el Cumbia Fest pensado para los primeros meses del año. La administración también ha decidido reducir las horas extras del personal municipal, recortar gastos de combustible y viáticos, alineándose con las medidas de austeridad a nivel nacional pero que no tengan ningún impacto negativo en la prestación de los servicios que el Municipio brinda a los vecinos.

FUENTE: LA TECLA