El ácido comentario de Rodrigo Lussich sobre las fotos de Tini Stoessel y De Paul: “Siempre para afuera, es todo para los medios”

Desde hace varios días que los rumores de una supuesta crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vienen circulando en los medios. En medio de esto, la pareja se reencontró en Madrid y uno de los conductores de Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich no pudo evitar lanzar un tenaz comentario.

Tras varios meses sin verse, la cantante argentina viajó a la capital española a visitar al futbolista. Las celebridades fueron vistas en distintas partes de la ciudad y las fotos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, en especial una donde se los puede apreciar hablando mientras disfrutan de un café.

Cabe destacar que, la semana pasada, la panelista Luli Fernández reveló que la intérprete de La Triple T lo tenía a De Paul bloqueado de todos lados y que hubo una llamada entre Alejandro Stoessel y este debido a que no sabría cómo manejar la relación con su hija. Nuevamente, la modelo volvió a reafirmarlo en la emisión de este lunes y agregó: “La idea sería preservar la relación de Tini Stossel y Rodrigo De Paul hasta que termine el Mundial porque sino se le echaría toda la culpa a ella”.

Además, Luli Fernández explicó que esta estrategia no solo tendría el objetivo de cuidar a la cantante, sino también el presente laboral del deportista. Y, por otra parte, el Atlético Madrid estaría replanteando qué hacer con el argentino luego de que finalice el Mundial Qatar 2022.

Al escuchar las palabras de su compañera, Rodrigo Lussich no suscitó ni un segundo en realizar un picante comentario con respecto a las fotos que le tomaron a la pareja: “Ojalá se arreglen, pero si vos querés reconciliarte con tu novio que no te ves hace semanas, a tu edad, no te vas a tomar un café puertas afuera para que te saquen fotos sino que te encerras a hacer otra cosa”.

Y, sin ningún filtro, añadió: “Nunca se enamoran para dentro, siempre para afuera, para los medios, para los portales”.