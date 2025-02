El abogado de La China Suárez reveló si la actriz perdió contratos laborales por los escándalos mediáticos

El abogado de La China Suárez, Agustín Rodríguez, habló con la prensa el pasado viernes sobre la situación laboral de su clienta y además, desmintió algunas versiones que circularon en los medios.

“No perdió ninguna marca y hasta el momento no ha tenido consecuencias. Ustedes saben bien que en estas cuestiones, y especialmente de las personas que tienen tanta difusión público, las consecuencias no se ven de forma inmediata”, señaló.

En ese caso, La Criti de “Entrometidos” recordó un posteo de una emprendedora que tuvo que desactivar los comentarios a raíz del “hate” que recibió el canje que hizo con Suárez.

“Los insultos los reciben todas las personas involucradas, pero todavía no ha tenido esas consecuencias, o por lo menos no he tenido conocimiento”, agregó, Rodríguez.

Cabe recordar que Ángel de Brito había afirmado a comienzos de enero el problema que tuvo la cantante con una marca reconocida: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

En las últimas semanas Wanda Nara recordó a Icardi que “era fácil, regalada y que tiene olor”. Las declaraciones, que se viralizaron rápidamente, no fueron hechas al azar sino que tenían un objetivo concreto. Sin embargo, el letrado se encargó de erradicar esas versiones.