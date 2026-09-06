El abadismo se quedó con la Juventud Radical de la Provincia: Rocío Tedesco es la nueva presidenta

La rama de juventudes del radicalismo tuvo su plenario provincial este sábado para realizar la renovación de autoridades. La joven dirigente del Partido de La Costa y de la Quinta Sección Electoral, fue elegida presidenta.



La Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires renovó sus autoridades en un plenario este sábado y puso en marcha una nueva etapa de trabajo, participación y organización en todo el territorio bonaerense.

Durante el Plenario Provincial quedó constituida la nueva conducción de la organización, que será encabezada por Rocío Tedesco, del Partido de La Costa, como presidenta de la Juventud Radical bonaerense.

La conducción de Rocío Tedesco estará acompañada por Carolina Lencina, Nahuel González, Lucas Britez, Macarena Dolhagaray, Augusto Castro Sala, Jorge Martín Salvi y Valentín Mauro , quienes formarán parte de esta nueva etapa de la organización juvenil.

La renovación de autoridades abre un nuevo período para la Juventud Radical bonaerense, con el desafío de fortalecer su organización territorial, acompañar el trabajo de las juventudes en los 135 distritos y generar espacios para que cada vez más jóvenes puedan participar, formarse, debatir y transformar sus ideas en propuestas para sus comunidades.

En el marco de un radicalismo en marcha, la Juventud Radical tendrá un rol fundamental en la construcción de un partido más abierto, cercano y presente. Una juventud que recorra la provincia, escuche a las nuevas generaciones y construya una agenda propia alrededor de los desafíos que enfrentan los jóvenes para estudiar, trabajar, desarrollarse y proyectar su futuro en la Provincia de Buenos Aires.

Con sus nuevas autoridades comienza una etapa que tendrá como objetivo fortalecer una Juventud Radical movilizada, protagonista y con presencia en cada rincón de la provincia, capaz de sumar nuevas voces, formar nuevos dirigentes y contribuir a la construcción del radicalismo bonaerense que viene.

VÍA LA TECLA