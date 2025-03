Eial Moldavsky dijo que “inventó” el romance con Lali Espósito y lo destrozaron en redes

Luego de la catarata de críticas recibidas por revelar los supuestos detalles del romance con Lali Espósito, Eial Moldavsky desmintió los rumores. En ese marco, a través de sus historias de Instagram, el streamer aseguró que su historia fue totalmente inventada.

En esa línea, afirmó que no hablaba de Lali Espósito cuando contó sobre sus encuentros con una famosa actriz de “Clase A”. “La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire de un programa y una consigna. Uno dice muchas boludeces y acá fui una persona diciendo boludeces”, lanzó.

“Es una historia que inventé. Jamás ventilaría mi intimidad así y espero no hacerlo. No contaría jamás una historia así y me parece bien aclarar que no me refería ella”, indicó el participante de Sería Increíble, programa en el que comparte aire con Nati Jota, Homero Pettinato y Damián Betular.

“Uno corre riesgo con un micrófono durante dos horas y este es un caso específico de alguien hablando boludeces. Está horrible verme a mí hablando así”, sentenció.

“Me causó rechazo verme hablar así y entiendo perfectamente a los que sintieron lo mismo. Me parece que tengo que pedir perdón, estuvo pésimo lo que hice y estoy profundamente arrepentido. No queda más que hacerse cargo y saber que uno estuvo mal, que pifié por mucho”, concluyó.