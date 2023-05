Edith Hermida contra todos: liquidó a Cristina Pérez, Ángel de Brito y Pampito

La Chiru, tal como le dicen, estuvo recientemente en diversos programas televisivos, y no se privó de brindar fuertes declaraciones, en las cuales se despachó a sus anchas contra más de un colega del medio.

Super polémica, como suele ser cada vez que emite alguna opinión sobre sus compañeros del medio, Edith Hermida no tuvo reparo este fin de semana al referirse a Cristina Pérez, a Ángel de Brito y a Pampito, entre otros.

La histórica panelista de «Bendita» visitó el living de «Buena Tarde», los domingos en C5N y al opinar respecto a la actual conductora de Telefe Noticias fue letal. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre Cristina Pérez, Edith respondió picante en alusión a las publicidades televisivas de cremas faciales que hace: «Me da mucha bronca. ¿Por qué le paga, cómo consigue eso? No hay nada más híbrido que Cristina Pérez. Cómo le paga esa marca, a ella que tiene cero empatía con cualquier mujer. ¿Por qué le pagan a ella?», disparó mientras imitaba su forma de hablar. «No me llega, es medio como robótica. No sé qué buscaban los de marketing», agregó.

Por otro parte, también estuvo en “La Tarde del Nueve” como conductora reemplazando a Pía Slapka y se mostró implacable con el panelista de “Intrusos” Pampito: “¿Quién se piensa qué es? Para mí él se autopercibe como Jacobson o Lucho Avilés, quiero decir que se cree un referente del mundo del espectáculo, se autopercibe como alguien mucho más importante de lo que es”.

Y quien también la ligó fue Ángel de Brito, Edith no se quedó callada al hablar duramente del conductor de LAM y lo minimizó diciendo: «Cuando lo conocí le llevaba la cartera a Laura Ubfal», ironizando de ese modo sobre su primer encuentro con el conductor. “Yo la primera vez que lo vi a Ángel de Brito fue llevándole la cartera. En Canal siete, él iba atrás de Laura Ubfal. Así lo conocí a De Brito, perdón”, reafirmó su postura siempre polémica.

Habrá que ver si alguno le responde ya que a quienes confrontó tampoco se andan con chiquitas a la hora de contestar y también tienen lenguas super picantes.