​​​​​Echaron a 8 policías de Villarino por adulterar la declaración jurada

Asuntos Internos determinó que los acusados falsearon su domicilio y lo anotaron en Patagones para recibir en sus haberes el cobro extra de «beneficio por zona desfavorable».

​​​​​Echaron a 8 policías de Villarino por adulterar la declaración jurada

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