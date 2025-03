Durísimo cruce entre Elba Marcovecchio y Wanda Nara

Todo comenzó cuando Lara Piro, una de las abogadas del futbolista, fue contundente contra la conductora y su madre, Nora Colosimo. Ante esto, Wanda reaccionó furiosa en LAM y también utilizó sus redes sociales para apuntar contra el equipo legal del jugador del Galatasaray.

“Y en estos días les cuento la historia de una abogada. Por respeto a su ex, que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y el ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer”, disparó filosa en X (ex Twitter).

“Todo lo que está diciendo es una aberración en sí misma. Primero, no es mi ex. Segundo, toda esa barbaridad que está diciendo de ‘chorra’… Después se hace la sorora con las mujeres. Acá me parece que cruzó un límite”, sentenció indignada la abogada.

Luego, remarcó: “Lo mío es trabajo. Yo lo único que hago es trabajar en un expediente. Si se mete en mi vida privada y encima con semejantes acusaciones, bueno, está bien. A otra mujer más que acusa. ¡Basta! Seguimos en guerra entre mujeres. Además, ¿qué le hice a ella? No le hice nada”.

“Lamentablemente, Wanda va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga chorra, ya sea Wanda o quien sea. Me lo tuve que bancar en su momento, y me parece de una falta de delicadeza total”, sentenció.

“Ella, que se quiere poner en el lugar de sorora y trata de ‘gato’ a otras mujeres, ahora me dice chorra a mí”, agregó con indignación refiriéndose además a otro tuit en la que trató de gato a la China Suárez.

Respecto a otro post de Wanda, en el que señaló que las madres pueden ser sancionadas si no entregan a sus hijos, pero los padres millonarios pueden no pagar la cuota alimentaria sin consecuencias, Marcovecchio lanzó una sugerente respuesta.

“Pregúntale a Wanda qué pasó en Italia con las famosas cuentas bancarias y a nombre de quién puso esa plata. Pregúntale eso, que va a ser muy interesante. Ella recibe dinero allá, al margen de los alquileres”.

Finalmente, la abogada cerró con dureza: “Me parece todo muy marginal, de mal gusto. Me parece espantoso lo que está haciendo con las criaturas y que no tenga una asistencia letrada que la ubique. Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que corresponda. No tengo ganas en este momento de hacer denuncias, pero esto cruzó un límite que no corresponde”.