Durísimo cruce entre Diego Brancatelli y Luis Ventura por la familia Maradona

Se trató de un ida y vuelta entre Diego Brancatelli en Intratables y Luis Ventura, por el famoso “entorno” del Diez y su familia.

Ayer por la noche Luis Ventura estuvo en el programa Intratables, y se encontró con el columnista Diego Brancatelli. Hablaron sobre el tema de la familia Maradona. Al parecer ambos se encuentran en veredas opuestas.

Luis Ventura disparó que el famoso “entorno” del que se rodeaba el Diez, o los empleados que lo asistían tan sólo acataban órdenes, para eso, debería haber estado la familia. Esto no le fue de agrado a Brancatelli quien indagó: “Luis, ¿por qué la insistencia en caerle a las hijas y caerle a la familia?”.

Agregó el periodista deportivo, que era muy difícil plantarse frente a Diego, “Si Diego no quería no entrás aunque seas la hija, la ex… Es fácil decir: ‘Las hijas se tendrían que haber plantado’, pero no es tan fácil hacerlo”. A lo que Ventura le respondió que él verdaderamente no estaba diciendo eso.

A lo que Brancatelli subrayó que Ventura dijo que era responsabilidad de la familia, y el perdiodista de espectáculos reaccionó: “¿Y de quién es sino?” a lo que Branca respondió: “Del entorno que controlaba y manejaba la vida de él“.

Ventura finalizó que él se refiere y culpa a la familia ya que en palabras de “La relación con su familia, con cada uno, cómo le choreaban, de qué manera lo habían cagado y mentido sobre una relación que duró 16 años y descubrió Don Diego. A mí no me la cuenta nadie, me lo contó Maradona”.