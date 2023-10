Durísimo comentario de Belén Francese sobre lo sucedido con Andrea Rincón

El pasado sábado en medio de PH Podemos Hablar (Telefé), se desató un inesperado conflicto entre Belén Francese y Andrea Rincón a raíz de una consigan del programa.

Lo cierto es que el escándalo que protagonizaron Belén Francese y Andrea Rincón no solo se dio a conocer días antes de la emisión del programa (el cual por cierto va grabado los sábados por la noche), sino que aún sigue dejando tela para cortar.

Tanto Belén Francese como Andrea Rincón han salido a dar su postura pública de lo sucedido el pasado sábado, y si bien hubo una intención de poner paños fríos a la pelea por parte de Andy Kusnetzoff, lo cierto es que a principios de la semana todos continuaron con declaraciones sobre lo sucedido.

Por su parte, el conductor se refirió a la situación previa, donde días antes ya se conocía del conflicto por venir en la noche del sábado, remarcando que no todo salió al aire.

“Andrea (Rincón) varias veces la nombró a Belén (Francese) y dijo que ya se le había pasado. Además contó que tenía un trastorno de personalidad, no me acuerdo cuál era la palabra técnica. Pero se siguió adelante” sostuvo Andy.

A raíz de esto, Belén Francese también salió a dar su versión de los hechos y lejos de dejar el problema en el olvido, volvió a arremeter contra Andrea Rincón por su reacción.

Disculpas

En medio de una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), Belén manifestó que “ella dice que tiene un trastorno de personalidad, un problema, bueno que se mejore. Que la contengan en el lugar donde la tienen que contener que, no soy médico, pero sin duda es otro tipo de ámbito”.

Con respecto a la anécdota en si, Belén Francese dio su parecer y expresó que “ella empieza contando la historia conmigo, divirtiéndose y a los 20 minutos de programa por este (hace comillas) supuesto trastorno de personalidad, salta atacarme y a decir que eso no se hace. No, no se hace lo que hizo ella, de hecho creo que me de unas disculpas públicas”.