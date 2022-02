DUPLA EXPLOSIVA; Laurita Fernández y Benjamín Vicuña estarán juntos en un nuevo proyecto laboral

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña se unen para formar parte de un proyecto laboral que va a dar que hablar. El actor chileno y la bailarina protagonizarán la nueva película de Marcos Carnevale, que comenzará a rodarse el próximo 7 de marzo en Mendoza.

Este filme cinematográfico, titulado “SOS soy tu papá”, trata de un hombre que descubre de un día a otro que es padre de la niña con la que deberá empezar a vincularse gracias a la ayuda de una asistente social, personaje que es interpretado por Laurita.

Sin dudas, esta nueva ficción promete y mucho. Aunque, si bien todavía no inició, ya surgieron las primeras especulaciones acerca del romance que vivirán los actores. Sin embargo, la ex de Nicolás Cabré habló en las últimas horas sobre este nuevo desafío y pidió que no la vincularan sentimentalmente con el ex de la China Suárez.

En un móvil que dio para el programa Intrusos, la artista fue consultada sobre la posibilidad de que pudiera engancharse con Vicuña, debido a que fue novia de Cabré, otro ex de La China. Ante esto, fue contundente y respondió: “No me metan en eso”. Asimismo, reconoció la felicidad de poder trabajar con el chileno. “Para mí trabajar con alguien de tanta experiencia siempre se aprende y está bárbaro eso, estoy muy contenta».