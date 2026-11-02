Dufaur vivió una jornada espléndida con la 3ª edición de la Fiesta de la Galleta de los pueblos

La localidad de Dufaur y Colonia San Martìn vivió una jornada verdaderamente especial con la realización de la 3ª edición de la Fiesta de la Galleta de los pueblos, que contó con un excelente acompañamiento del clima y una importante presencia de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la región.

El tiempo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Después de varios días en los que los organizadores siguieron con atención los pronósticos meteorológicos, finalmente el domingo regaló un día espléndido, con mucho sol, muy poco viento y condiciones ideales para disfrutar de todas las actividades al aire libre.

Y el público respondió. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades se acercaron para compartir una celebración que, además de convocar, ofrece una propuesta diferente, donde se puede aprender, disfrutar y pasar un hermoso día.

La Fiesta de la Galleta tiene precisamente ese atractivo especial: combina la tradición gastronómica con el entretenimiento, la cultura y el encuentro familiar.

Durante la jornada hubo presentaciones y propuestas relacionadas con la elaboración de la galleta, uno de los símbolos de esta celebración, que permitieron conocer y valorar una tradición vinculada a la identidad de nuestros pueblos.

En la apertura hablò el Intendente de Saavedra Matias Nebot. A ello se sumó una variada oferta gastronómica, la música, los shows y distintas alternativas que hicieron que el público pudiera disfrutar de una jornada completa.

Otro de los grandes atractivos fue, sin dudas, el hermoso predio donde se desarrolló la fiesta, con sus amplios espacios y las magníficas vistas hacia las sierras, que ofrecieron un marco natural inmejorable para la celebración.

El paisaje, el clima y el ambiente familiar se combinaron para generar una postal realmente hermosa, de esas que invitan a quedarse, recorrer, compartir y disfrutar sin apuros.

En su tercera edición, la Fiesta de la Galleta volvió a poner de manifiesto el valor de estas celebraciones populares, que no solamente ofrecen entretenimiento, sino que también permiten mantener vivas las tradiciones, promover la gastronomía regional y generar espacios de encuentro entre vecinos de distintas comunidades.

Dufaur tuvo su gran día. Una jornada en la que todo pareció acompañar: el sol, el público, las propuestas y ese entorno serrano que le dio un marco espectacular a una fiesta pensada para disfrutar en familia.

Una tercera edición que dejó hermosas imágenes, el entusiasmo de quienes se acercaron y una celebración que continúa afianzándose dentro del calendario de fiestas populares de la región.

Fotos gentileza: Pedro Tobar

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST