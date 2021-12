Dufaur sigue conmocionada: el audio del exdelegado K Leandro Gauna “apretando” a los padres

(Por Ciudad Noticias): Con una semana que tendrá novedades en torno a la causa que se tramita en los estrados judiciales bahienses, donde el papá de la presunta víctima pedirá urgentes medidas, un audio viralizado del exdelegado municipal de Dufaur Leandro Gauna, demuestra la manipulación hacia dos padres : “Si no defienden a los pibes, no hay abogado que los defiendan”. “Yo vi a Diego (Marezi) por el pibe mío”. Luego aclara :“Ya me dijo Diego que no pasa nada”, remarcó sobre la inimputabilidad de los involucrados.

Gauna envió un mensaje de audio a un papá y a partir de allí el mismo corrió como reguero de pólvora y prácticamente está en los WhatsApp de todos los habitantes del partido de Saavedra. El exdelegado de la gestión de Hugo Alejandro Corvatta confirma en el mismo que sabiendo de las edades de acusados y víctima todo quedaría parado:

“Diego (Marezzi) me dijo que no pasa nada”, pero les aclara: “Si no defienden a los pibes ustedes , no hay abogado que los defiendan, yo defenderé al pibe mío y no a los demás”.

El militante K- además- le hace saber a los progenitores: “Si pueden buscar otro abogado mejor”, y admite que será difícil todo “ por la condena social” y “de la familia”.

LO HICIERON PÚBLICO EN SUS REDES SOCIALES

Cabe recordar que Gauna luego de varios trámites en sede policial y judicial del partido de Saavedra y en Bahía Blanca, contó en su muro de Facebook el derrotero y batería de pericias que atravesaron y que todo había terminado. Además que los involucrados fueron “sobreseídos”.

Misma estrategia usó la mamá de otro de los señalados por la víctima, e integrante de la Policía Bonaerense Glenda Urbina, quien en su publicación atacó a los habitantes de la pequeña comunidad y docentes del colegio por prejuzgar a los NNyA y al periodista Pablo Daniel Peralta por sacar a luz el hecho y por “la causa que no fue”: el exdirector de Ciudad Noticias a diferencia de ambos padres, nunca fue convocado a sede policial, judicial y fiscalía ante la inexistencia de los hechos que complotaron en 2019 un puñado de cipayos bajo órdenes de Diego Marezi, entonces secretario de gobierno de Hugo Corvatta, medios pautados, y el servicio de Niñez con Silvana Ercoli encargada de filtrar falsa información, con la única intención de sacar del aire al comunicador en un año electoral.