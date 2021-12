Dufaur: madre revictimizó a menor y acusó a los docentes por “juzgar injustamente”

(Por Ciudad Noticias): Glenda Urbina , en red social Facebook dejó un mensaje para referirse a la causa que se tramita en la justicia bahiense por la denuncia del padre de un menor-presunta víctima de abuso sexual-. En su andanada verborrágica quiso camuflar la conmoción que causó el caso en una localidad pequeña como Daufaur, con “la causa que no fue” que su jefe y exintendente Hugo Corvatta , con el brazo ejecutor del “abogado del diablo” Diego Marezi montaron para acallar al exdirector de Ciudad Noticias (CN) Pablo Peralta en 2019 durante el escenario electoral.

Urbina, que es efectivo de la Policía Bonaerense en su perfil social de Facebook, dejó un mensaje casi calcado al del exdelegado muncipal k Leandro Gauna. La mujer, madre de uno de los sindicados por la presunta víctima, se enojó con los vecinos y autoridades escolares del pueblo, al considerar que no tuvieron “empatía” y se dedicaron a “juzgar injustamente”. Además como integrante de una fuerza de seguridad, no le importó revictimizar al menor que habría sido abusado por tres más.

“Por este medio, quiero hacer público que el día viernes 26 del corriente mes, en la ciudad de Bahía Blanca y en la sede del juzgado de Garantías del Joven N°2 se realizó una audiencia que concluyó ese mismo día con el CIERRE DEL CASO DE ABUSO SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE DUFAUR, de un menor ante la CARENCIA DE PRUEBAS y produjo el SOBRESEIMIENTO DE LOS TRES MENORES ACUSADOS”, dice Urbina.

Un “palo” a las maestras

“Fue doloroso, angustiante y desgastante afrontar esta situación ya que conllevo, entre otras cosas, que los menores hayan tenido que realizar declaraciones varias, extracciones de sangre, ser evaluados por peritos psicológicos, dejar de concurrir al establecimiento educativo por decisión de las autoridades y sobre todo que hayan sido juzgados injustamente por la gente. Pero siempre estando a total disposición de la justicia y colaborando para lograr el rápido esclarecimiento de lo ocurrido”.

Errada con la situación de Peralta

Luego se acordó de Pablo Peralta, exdirector de CN y conductor de Punto de Referencia que se emite en LA ZERO 104.9, mencionando “la causa que no fue” de la que el periodista nunca estuvo imputado, jamás se lo citó a declaración, y muchos menos estuvo detenido. Hace días, justamente el comunicador en una repuesta a Gauna le refrescó: “Usted sabe lo que es pisar sede policial, judicial, y fiscalías, yo nunca estuve convocado porque el hecho no sucedió”, dejó en claro Peralta.

En ese sentido la uniformada agrega en Facebook: “Y no quiero dejar de mencionar la impotencia que me produjo leer lo publicado por un “MEDIO DE COMUNICACIÓN”, cuyo responsable es de público conocimiento que afronta actualmente una causa por violación y corrupción de menores, por lo que carece de autoridad moral para realizar la publicación de dicha “noticia” solo por SAÑA y con el objetivo de POLITIZAR lo ocurrido, exponiendo públicamente a un MENOR INOCENTE ante la justicia”.

Acerca de la “autoridad moral”, Peralta había contestado a Gauna en su programa: “Tengo toda la moral y ética porque jamás ocurrió nada y nunca estuve convocado por la justicia de Bahía Blanca, usted Gauna sí”, por lo que también esa réplica encuadra para la mujer policía que puso en el tapete el caso que conmueve a la población con casi 200 habitantes y que hace horas, el papá de la víctima designó un abogado querellante.