Duca, siempre Duca: Se filtran fotos con un integrante de la mesa sindical que llevó a la ruptura de una familia.

(Por Ciudad Noticias): La precandidata a concejal de la lista 2 del frente de TODOS que encabeza Silvana Ercoli, se vio envuelta en un nuevo escándalo.

Así se informó ayer en el programa de radio “Punto de Referencia” de (LA ZERO-104.9 MHZ), que la siempre polémica Anabella Duca, apareció en unas fotos que habrían sido tomadas nada más ni nada menos que por la ahora ex pareja de importante integrante de la mesa sindical municipal.

“Me llegaron unas fotos hace unos diez días y otra vez la que aparece en un escándalo es Anabella Duca. Y ojo, esto no es meterse en la vida privada de nadie. Duca desde que está en campaña y es precandidata, ya no es una más y por eso doy a conocer esta información”, comenzó diciendo el conductor y director de radio La Zero.

“Varias mujeres de Pigüé, se han contactado conmigo y me comentaron que a este personaje que suele quedarse con lo ajeno, ahora la llaman la (Rompe hogares).

Y, la palabra lo dice todo.

Primero quiero decir que tengo unos chats de ella misma que la involucran con primerísimo referente de la Corriente Clasista Combativa (C.C.C), luego el domingo, le trajo problemas serios a su compañero de lista Nico Catalano que tengo entendido, le hicieron el bolsito y lo mandaron mudar. Y ahora sale este caso, que si bien no fue en los últimos siete días, las fotos tienen al menos dos semanas.

Seguro le van a bajar la resolución de imagen para que no se reconozca el importante integrante de la mesa sindical municipal, pero es en el mismo domicilio en el que vivía Duca, en el domicilio donde la policía sospecha que se hizo un auto-robo y el mismo domicilio que hizo todo un circo donde entregó las llaves para que alquilen esa casa, y hoy, pareciera que está conviviendo o pasa mucho tiempo con esta persona del sindicalismo distrital”.

Así lo afirmó en el programa Pablo Peralta, quien fue contundente y dijo tener las fotos en una mejor resolución y se nota claramente que es Anabella Duca, muy acaramelada con el sindicalista.

ACLARACIÓN: A LAS FOTOS SE LES BAJÓ LA RESOLUCIÓN PARA NO DAR A CONOCER AL INTEGRANTE DE LA MESA SINDICAL MUNICIPAL.

IMÁGENES DEL PRESUNTO AUTO-ROBO: PODÉS COMPARAR QUE EL INTERIOR ES EL MISMO DE LAS IMAGENES DONDE DUCA ESTÁ A LOS BESOS CON UN SINDICALISTA.