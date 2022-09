Dua Lipa compartió imágenes de su paseo por Buenos Aires y estallaron las redes

Dua Lipa llegó al país luego de su paso por Festival Rock in Río y generó furor en las calles y en las redes sociales. Durante la jornada de ayer fue vista acompañada por un equipo de seguridad, recorriendo algunos lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, desde su compra de libros en el Ateneo, su visita por La Boca y el cementerio de Recoleta hasta su almuerzo en un restaurante de Palermo.

La artista británica no dudó en saludar a sus fanáticos y en sus redes sociales compartió algunas de las postales que tomó en su recorrido. “Vamos a disfrutar mucho Buenos Aires”, escribió palpitando el primero de los dos conciertos previstos para esta semana. Esta noche se vuelve a presentar en el Campo Argentino.

Algunos videos que se viralizaron en las redes:

Anoche una multitud disfrutó del show de la británica y estallaron cuando ella hablé en español: «Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por todo, siempre en mi corazón. Te quiero mucho Argentina».

🚨 Dua lipa habló en español antes de Be The One “Estoy muy feliz de estar aqui, gracias por todo, para siempre, te quiero argentina”pic.twitter.com/oefvI4vROK

— 🦋DUA LIPA ARGENTINA🦋 (@dualipanoticia) September 14, 2022