Drogas en el distrito de Saavedra: hay jefe de Seguridad y Centro de Monitoreo, pero muchos secuestros fueron hallazgos casuales

(Por Ciudad Noticias): Un relevamiento de procedimientos entre 2024 y 2026 revela que numerosos secuestros de estupefacientes se produjeron durante investigaciones por otros delitos. Mientras tanto, el Municipio cuenta con un área de Seguridad a cargo de Eugenio Favre y un Centro de Monitoreo. La pregunta es qué resultados concretos está dando la prevención y qué colaboración existe para combatir la comercialización de drogas.

En el distrito de Saavedra hay un jefe de Seguridad municipal, un Centro de Monitoreo y una estructura que, según las presentaciones oficiales, fue creada para fortalecer la prevención y mejorar la colaboración con las fuerzas policiales. Sin embargo, al revisar los procedimientos por estupefacientes difundidos públicamente durante los últimos años, surge un dato tan llamativo como incómodo: en numerosos casos, la Policía terminó encontrando cocaína o marihuana casi de casualidad, mientras investigaba delitos que nada tenían que ver originalmente con la venta de drogas.

No estaban investigando una presunta boca de expendio. Estaban esclareciendo un hurto, un robo, una amenaza o un hecho de lesiones. Y en medio de esos procedimientos aparecieron sustancias prohibidas.

Eso es lo que reflejan varios de los antecedentes recopilados entre marzo de 2024 y octubre de 2026. No se trata de un episodio aislado: el patrón se repite en diferentes fechas y actuaciones.

La cuestión merece una aclaración. Que un allanamiento por otro delito termine con el secuestro de estupefacientes no representa necesariamente una falla policial. El procedimiento puede haber sido legítimo y el hallazgo, relevante para la Justicia. Lo verdaderamente importante es que, cuando estos casos se repiten, aparece una pregunta que las instituciones deberían ayudar a responder: ¿qué investigaciones se están realizando específicamente para detectar y combatir la comercialización de drogas antes de que las sustancias aparezcan incidentalmente en otros expedientes?

Porque una cosa es encontrar drogas mientras se busca un objeto robado y otra muy diferente es investigar de manera sostenida a quienes presuntamente las comercializan y abastecen ese mercado.

En el distrito existen antecedentes de investigaciones específicas por estupefacientes, y sería incorrecto desconocerlos. Pero la información pública relevada no permite determinar con claridad cuántas de esas causas lograron avanzar hacia los proveedores ni qué resultados judiciales concretos obtuvieron.

Allí también aparece la responsabilidad política de la gestión municipal. Eugenio Favre, como jefe de Seguridad, no tiene facultades para ordenar allanamientos ni dirigir investigaciones penales. Pero eso no significa que el área municipal que conduce deba quedar al margen de la problemática.

La prevención, la coordinación institucional y la colaboración legal con las autoridades competentes forman parte de las cuestiones por las que la gestión debe rendir cuentas.

La inauguración del Centro de Monitoreo representó una apuesta municipal por incorporar herramientas tecnológicas a la seguridad. Ahora bien, el anuncio de una infraestructura no constituye, por sí mismo, una demostración de resultados.

¿Qué información está aportando el sistema a las investigaciones judiciales? ¿Qué mecanismos de colaboración funcionan con las fuerzas policiales? ¿Qué diagnóstico tiene el Municipio sobre los riesgos vinculados con la comercialización de estupefacientes? ¿Qué acciones preventivas desarrolla y cómo mide su efectividad?

Nadie está pidiendo que las cámaras descubran por sí solas una organización criminal ni que el jefe de Seguridad reemplace a una fiscalía. Lo que se reclama es conocer qué estrategia existe, cómo se trabaja con las instituciones competentes y qué resultados verificables pueden mostrarse.

Los hallazgos casuales pueden convertirse en puntos de partida para nuevas investigaciones. Pero la comunidad también necesita saber qué se está haciendo para que la detección de actividades ilícitas no dependa únicamente de que aparezcan drogas cuando se busca otra cosa.

Porque tener un jefe de Seguridad y un Centro de Monitoreo es parte de una estructura. Demostrar cómo esa estructura contribuye a prevenir el delito, colaborar con la Justicia y mejorar la seguridad de los vecinos es una responsabilidad de gestión.