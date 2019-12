Drogas, alcohol y el misterio del iPad sin desbloquear: qué pasó la noche que murió Natacha Jaitt

La modelo y conductora Natacha Jaitt fue hallada muerta el 23 de febrero de 2019 a la madrugada en un complejo para eventos de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica” y murió, según los resultados de la autopsia.

De sus fosas nasales, el forense extrajo una sustancia polvorienta blanca que el narcotest arrojó como resultado positivo en cocaína.

Un mes después de su muerte, los resultados de las pericias toxicológicas sobre la sangre, la orina y las vísceras de Natacha Jaitt constataron la presencia de cocaína en la sangre, el contenido gástrico y las vísceras, pero no veneno u otra droga con dosis letal.

La muerte de Jaitt, de 41 años, se conoció, luego que un móvil policial y una ambulancia del Servicio de Emergencia de Tigre arribaran alrededor de las 2 al complejo para eventos Xanadú, ubicado en Isla Verde 644, tras el llamado al 911 de dos personas que manifestaron que una persona se había desvanecido.

Fotos del lugar del hecho: Infobae

Fueron tres las llamadas al 911 que se hicieron desde el salón Xanadú. La primera comunicación la hizo el dueño del lugar Guillermo Gonzalo Rigoni, quien dijo que había “una chica que se desmayó y parece que no respira”.

La segunda la hizo Raúl Velaztiqui Duarte: “Vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira”. Esa declaración lo complicó porque luego se comprobó que había sido él quien había llevado a Jaitt al lugar más temprano y estaba allí desde el primer momento.

La tercera llamada la volvió a hacer Rigoni debido a que la ambulancia no llegaba. Cuando le consultaron desde el 911 si Natacha había tomado alguna droga, afirmó que sí pero que no sabía cual.

Al llegar la ambulancia, una médica del Servicio constató que Jaitt estaba muerta. Los peritos que trabajaron en el lugar informaron que el cuerpo desnudo fue hallado sobre una cama, y sin “signos de violencia externos”.

Te puede interesar: Cómo murió Carlos Monzón: impactantes fotos de la muerte

Las fuentes informaron también que los peritos que realizaron pericias en el lugar detectaron rastros de consumo de cocaína y alcohol.

Los investigadores secuestraron grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo en el que observaron el momento en el que tres personas abandonaron el lugar en una moto y en un auto.

Jaitt había protagonizó en sus últimos tiempos de vida denuncias sobre redes de pedofilia ligada al fútbol y a la farándula y el lunes posterior a su muerte tenía que presentarse ante la justicia a declarar.

El mes previo a su fallecimiento, la mediática había denunciado por violación a dos hombres, y en el marco de la declaración judicial, los acusados contradijeron su versión de los hechos.

En abril del 2018, Jaitt había dejado un sugestivo mensaje en su cuenta de la red social Twitter: “No me voy a suicidar, no me voy a a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa. NO NO FUI. Guarden este tuit”.

Qué pasó con el iPad de Natacha Jaitt

El peritaje del iPad de Natacha planteó un “gran problema” en cuanto a su desbloqueo.

“Hay un gran problema. Si bien en algunos casos se puede desbloquear o sacar alguna información, con (los equipos de) Apple estamos bastante complicados. En abstracto, será más fácil acceder al Samsung que al iPad”, precisaron fuentes de la investigación en marzo de este año y desde entonces nada se ha sabido acerca de la información que contenía el aparato.

No. Porque no quieren que se conozcan todos sus datos. https://t.co/cgPsRwXCvc — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 22, 2019

Para desbloquear el iPad deberían pedir colaboración internacional a Apple pero esto implicaría un costo de unos 25 mil dólares. En Argentina no hay herramientas para “abrirlo” y, según el abogado Alejandro Cipolla, habría que recurrir a Israel o Brasil.

De todas maneras, a pesar de los costos, la empresa estadounidense ya se ha negado en varias ocasiones, incluso en casos de resonancia internacional como la “masacre de San Bernardino” en 2015, a acceder a requerimientos policiales para desbloquear iPhones, con el argumento de que desarrollar un software que evite la seguridad de bloqueo podría terminar con la privacidad de los usuarios de esos aparatos.

En el caso de los equipos de Jaitt no hay acceso por huella digital, detallaron las fuentes, por lo que tampoco hubiese servido utilizar los dedos del cadáver de la modelo.

Desbloquear el aparato sería de enorme ayuda para conocer que pasó con la muerte de Natacha e incluso se puede llegar a recuperar la información que se haya borrado de los equipos de la modelo luego de su muerte, en caso de que eso hubiera sucedido.

Los detenidos tras la muerte de Natacha Jaitt

Guillermo Francisco Ruiz (37), alias “Pupi”

Acusado de ser el dealer del partido bonaerense de Tigre al que le compraron la cocaína que consumió Natacha Jaitt antes de su muerte.

Según la investigación, Ruiz es el dealer al que Gustavo Andrés Bartolín (44), alias Voltio, uno de los amigos del dueño del salón Xanadú, acudió para conseguir la cocaína que se sirvió en el encuentro.

El estadounidense Voltio contó que escuchó a Natacha jactarse de “que ella solía consumir 20 gramos de cocaína y que entonces lo que yo había llevado no iba alcanzar. Entonces ella dijo ‘yo igual siempre tengo, soy judía’, dando a entender que tenía encanutada cocaína para ella sola”.

Raúl Velaztiqui Duarte (excarcelado)

Fue el empresario paraguayo que acompañó a Jaitt el día de su muerte al salón de eventos Xanadú. Fue excarcelado el 1 de marzo tras ser detenido e imputado por falso testimonio en la causa.

El empresario había quedado detenido por falso testimonio luego de ampliar su declaración ante dos de los fiscales de la causa por la muerte de la modelo, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, quienes advirtieron varias contradicciones en sus dichos respecto de su primera versión y además descubrieron que se había llevado el celular de Jaitt de la escena de la muerte.

Velaztiqui admitió en su momento que mintió por “miedo” y que se había llevado el teléfono para “preservarlo”, aunque los funcionarios judiciales solicitaron que continuara en prisión por considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero el juez lo excarceló.

FUENTE: DIARIO UNO