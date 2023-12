Dos nuevos participantes de Gran Hermano: conocé quiénes son

La primera en presentarse fue Sabrina, quien comenzó diciendo cómo la llaman sus amigos y conocidos: “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago. Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora pero me dedico a las redes, modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no”.



Y agregó: “Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja, hace siete años, con intermitencias. Mi novio está chicho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco . me ven delicada y no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”.

Luego fue el turno de Bautista, un joven nacido en Uruguay. “Yo no me considero tincho para nada, entiendo que si tengo cositas de tincho, pero yo me considero un tincho evolucionado. Soy Bautista Mascia, y soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería e hice mucho atletismo”.



Y finalizó: “Lo ultimo que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático pero tengo muchos amigos que me hice en rugby que arranqué agarrándome a trompadas en una cancha, me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘estoy orgullosa de mi hijo’”, destacó el chico en su presentación.

Una vez dentro de la casa, los hermanos se prepararon para formar parte del desafío del equilibrio. Con un gran ímpetu y una energía particular, Sabrina se convirtió en la ganadora de la prueba del líder, y con esto logró la inmunidad y el pase a la siguiente semana.