Dos agentes viajarán a Madrid para reforzar la custodia de Fabiola Yañez

Dos agentes viajarán a España para reforzar la seguridad de Fabiola Yañez, según confirmaron fuentes oficiales.

El Gobierno nacional ordenó el envío de efectivos de la Policía Federal que se integrarán a la custodia de la ex primera dama en Madrid, tras una solicitud del juez federal Julián Ercolini.

En el contexto de la denuncia por violencia de género presentada esta semana contra Alberto Fernández, el recambio de custodios implica el retorno a Argentina del actual guardia que acompaña a Yañez en Europa, dado su vínculo con el entorno del expresidente.

El Ministerio de Seguridad está finalizando los procedimientos logísticos para que los nuevos custodios lleguen a Madrid en los próximos días.

Por otro lado, la abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de Yañez, en sustitución de Juan Pablo Fioribello.

Alberto Fernández

En las últimas horas, se difundieron dos fotos en las que se observa a Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, supuestamente causadas por una agresión de Fernández.

También trascendieron chats entre la exprimera dama y el expresidente, en los cuales Yáñez escribe: «Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás».

«Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás físicamente. Venís golpeándome hace tres días seguidos», continúa en otro mensaje.

Las sospechas de violencia de género salieron a la luz el pasado domingo en una publicación del diario Clarín. (La Nueva. y NA)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.