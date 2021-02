Domingos de lectura: El periodismo local en el escenario de la conveniencia

(Por Ciudad Noticias); El Papa Francisco en 2014, durante las jornadas en el Vaticano para las Comunicaciones Sociales, tocó la sensibilidad de muchos operadores del sector, al haber puesto bajo la lupa, “los riesgos de una información achatada, no valiente y prefabricada”. Es acaso la descripción perfecta de lo que acontece con la prensa local, de la que hemos referido en varias ocasiones, durante el armado de la “causa que no fue” y “operativo Champagne”. Raúl Oscar Magariños – practicante, laico, asistente parroquial y ministro de eucaristía – parece lo que pregona el santo padre no es su manual de estilo, y que menos para el lacayo emisario corvattista que arribó a Saavedra, Gabriel “champagne” Carbajal.

En las últimas semanas Ciudad Noticias (CN) ha puesto en evidencia lo que es un secreto a voces: por un lado el irregular manejo del Servicio de Niñez y Familia de la municipalidad de Pigüé con el maltrato a una niña que padece un tumor en la columna vertebral, cuya acompañante terapéutica le obligó a caminar 5 kilómetros para ser parte del programa “Envión”, la que terminó renunciando y abandonado esa asistencia ineludible que debe ejercer como protección integral de Niñas, Niños, Adolescentes (NNA), pero será tema de otro Domingo de lectura.

CN expuso el andamiaje pergeñado por la asistencia social Normal Allende ( eslabón de la cadena de la “causa que no fue” para favorecer sin ponerse colorada a su amiga Micaela Coronel en la usurpación de la casa del Barrio Penitenciario de Saavedra, la que está ubicada entre Colón y avenida Sarmiento: la misma menor agraviada y vulnerada contó en este medio cómo fue abusada por ambas mujeres , sabiendo que la vivienda era de su madre, que terminó quitándose la vida por episodios de violencia de género. Allende sabía cada detalle de la tormentosa vida de Samanta Gatti, mamá de la entonces niña, la que con 19 años rompió el silencio en declaraciones preocupantes que derivaron de parte de ella y familia en la contratación de un abogado para llevar el caso a la justicia.

Ningún sector se expresó al respecto, tras semejante denuncia de Diamela Sofi, la nena que perdió a su mamá en 2013 y a su padre Diego Sofi en 2019: no hubo marchas, ni escraches, tampoco transmisiones en vivo desde el domicilio de la autora del engaño con la complicidad de la funcionaria pública Allende.

Cómplice silencio.

El cómplice silencio de las instituciones y autoridades que a esta altura debieran reaccionar para devolverle la casa y dignidad a la menor que padeció el abuso de autoridad y tráfico de influencias de Coronel, también fue tapado por el periodista Raúl Oscar Magariños, que no sigue el faro del sumo pontífice – como uno de los verdaderos revolucionarios de nuestro tiempo- : pese al estímulo de Francisco que siempre nos da a los trabajadores de prensa creyentes para continuar y hacer más.

El argentino en las jornadas desde la Santa Sede, pidió “no resignarse a una forma de informar, sino ir siempre más allá, poner el corazón más allá del obstáculo, intentar hacerlo mejor”.

Lavarse las manos y el perdón de los pecados

A Magariños le saltó la ficha , demostró ser el molde de la conveniencia: una lectora de este diario, le etiquetó la nota lograda a Diamela Sofi, para que cuente con información y publique tantas veces como lo hizo maliciosamente contra el exdirector de CN Noticias Pablo Peralta, hasta cubrió una de las marchas para el diario regional como corresponsal. Magariños cobardemente, en un arrojo de complicidad, del medioevo y oscurantismo borró la publicación que se le dejó en su red social y de paso- bloqueó- a esa fuente de Facebook.

Un hombre que no soporta la presión, y no muestra sensibilidad por un caso bochornoso, de poder, connivencia y pago de favores a una de las “patas” de la más aberrante operación contra la única voz disidente del gobierno de turno, resume la cara de otro periodista funcional a la conveniencia. Una oveja descarrilada que no hizo caso al pastor Francisco. Pero seguramente hoy Magariños fue a tomar la ostia, para lavarse las manos y el perdón de los pecados.

Con fecha de caducidad

Gabriel “champagne” Carbajal, misma actitud tuvo con la persona que pasó por su Facebook y le dejó en su muro el escándalo del año. Pero entre bomberos no se pisarán las mangueras: encubridor serial corvattista, caprichoso autoritario que se enojaba con los que supieron desde el comienzo, que todo fue una burda mentira. El sonidista con micrófono, trasnochaba etiquetando para llevar la mentira a los medios nacionales. Su objetivo quedó nulo.

El periodismo local tiene fecha de caducidad desde hace años: el que va para adelante y cuenta lo que nadie quiere contar lo tildan de “loquito” , “rencoroso” y hasta pretendieron arruinarle la vida: pero no pudieron y jamás podrán.

Hasta la próxima.

