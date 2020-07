¿DOBLE MORAL? SANTIAGO CAFIERO CRITICÓ EL USO POLÍTICO DEL CASO GUTIÉRREZ PERO MARCHÓ POR SANTIAGO MALDONADO

El jefe de Gabinete cruzó a Juntos por el Cambio por calificar el caso como “un crimen de extrema gravedad institucional”. Sin embargo, en 2017 participó de las marchas donde se le atribuía al gobierno de Macri la desaparición del joven artesano.

El asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Kirchner y arrepentido en la causa Cuadernos, expuso reavivó “la grieta”. Mientras el oficialismo se apuró en aclarar que el ex funcionario no era “testigo protegido” sino “imputado colaborador” y que “su testimonio no fue determinante”, Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde calificó el hecho como “un crimen de extrema gravedad institucional”.

El mensaje de la alianza opositora no cayó bien en la Casa Rosada. Y así se encargó de exponerlo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien desde su cuenta de Twitter publicó un hilo de nueve publicaciones donde consideró “inadmisible utilizar el dolor del crimen para sacar ventajas políticas”. Y planteó: “La sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso es definitivamente repulsiva”.

Sin embargo, lejos de aquietar las aguas, la estrategia oficial para despegarse del caso mientras la Justicia santacruceña profundiza la hipótesis del “crimen pasional-extorsivo” como móvil del asesinato terminó trayendo a la discusión el comportamiento del kirchnerismo ante la desaparición de Santiago Maldonado, caso del que se colgó para esmerilar al gobierno de Mauricio Macri y poner en duda el Estado de Derecho.

De las manifestaciones en Plaza de Mayo, desde donde los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo pedían la aparición con vida de Maldonado y acusaban a Gendarmería de desaparecerlo con la complicidad de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, participaba Cafiero. Justamente quien ayer advirtió: “En política no vale todo porque no hay fin que justifique los medios”.

