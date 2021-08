Divisiones Formativas: San Martin cosechó dos triunfos y un empate frente a Unión (T)

(Por Ciudad Noticias): Este sábado se disputaron los partiditos de las divisionales formativas en la cancha de San Martín de Saavedra donde el local recibió a Unión de Tornquist:

En Quinta, los chicos «sanmartinianos» se impusieron por 2 a 0. En tanto que en Sétima fue goleada también de los locales por 4 a 0. En tanto que el partido de Sexta entre ambos conjuntos será reprogramado.

Además de los buenos resultados la Octava categoría igualó 1 a 1.

PRÓXIMA FECHA:

El sábado que viene se desarrollará la quinta fecha, que en el caso de las zonas “A” y “C” será la última de la primera rueda, no así en la “B” que cuenta con más equipos. El programa a cumplirse es el siguiente:

Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. El Progreso (8ª) y Blanco y Negro vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “B”: Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra (6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Argentino.

Zona “C”: San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, en la zona “A” está pendientes de disputa San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha; El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª), ambos del cuarto capítulo.

Claudio Meier